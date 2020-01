Un samedi de braderie à la vestiboutique de la Croix Rouge Française à Tours

Tours, France

Une vente de vêtements, chaussures, sacs à main à des prix très très mini, à partir de 50 centimes d'euros. La Croix Rouge Française a organisé ce samedi à Tours la braderie de sa vestiboutique de la rue Bretonneau. Des prix encore plus petits que d'habitude car le local va fermer d'ici la fin février, le bâtiment dans lequel l'association était installée depuis plus de 30 ans n'est plus aux normes comme l'explique Anne Janin l'une des bénévoles : "cela coûterait beaucoup trop cher de remettre le bâtiment aux normes donc nous sommes forcés de le vendre et de trouver quelque chose qui nous conviennent plus. On avait des fidèles à la vestiboutique, aussi bien des gens du quartier que des étudiants des Tanneurs qui venaient s'habiller à petits prix, _cet argent on le réutilise pour faire de l'aide alimentaire_". Parmi ces habitués il y a Chantal qui habite le quartier : "ce n'est pas ouvert uniquement aux gens qui ont les minimas sociaux, c'est cela qui est sympa parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les minimas sociaux et qui n'ont pas les moyens de s'acheter un pantalon à 35 euros"

La Croix Rouge doit maintenant trouver un nouveau local pour toutes ses activités

D'ici fin février, la Croix Rouge doit quitter le 25 de la rue Bretonneau à Tours mais l'association peine à trouver un nouveau bâtiment pour accueillir l'ensemble de ses activités. En attendant la domiciliation des personnes sans domicile se fera dans une location rue Victor Hugo. L'idéal pour la Croix Rouge est de trouver dans le centre ville de Tours un bâtiment pour regrouper l'ensemble des activités, aussi bien la direction, l'administratif, la vestiboutique, l'aide alimentaire, les cours de français mais aussi le samu social et les secouristes.

Samedi prochain 1er février séance de rattrapage pour celles et ceux qui ont oublié qu'il y avait une braderie ce samedi 25 janvier. ce sera de 10h à 18h.