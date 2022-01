Un Sarthois lance son entreprise de compostage collectif des déchets

Faire pour les déchets alimentaires la même chose que pour le verre : collecter et recycler. C’est la solution imaginée par un entrepreneur sarthois. Antoine Debelle, 28 ans, démarche actuellement les collectivités locales et tout particulièrement Le Mans Métropole pour leur proposer un système de ramassage des bio déchets. Le jeune patron a en tête le calendrier des prochaines années et sait qu’un marché potentiellement florissant lui tend les bras. Théoriquement, à partir de 2024, les collectivités locales auront l’obligation légale d’organiser la récupération des déchets pouvant servir à l’élaboration de compost. Entre les trognons de pommes, les épluchures de pommes de terre et l’herbe tondue dans le jardin - pour ne prendre que quelques exemples - les volumes de ces bio déchets sont importants.



Des bacs sur le modèles de conteneurs pour le verre

Antoine Debelle, qui s’est formé sur le sujet, propose ainsi l’installation de bacs de compostage rapide, à disposition des habitants, « sur le modèle des conteneurs de verre ». Chacun viendrait y déposer ses déchets. Le Sarthois, fondateur de la société Ardvina, imagine aussi la promotion de composteurs collectifs « en bas des immeubles », par exemple. L’entrepreneur propose aux collectivités locales l’installation de ces bacs mais aussi « le conseil » qui va avec ainsi que le nettoyage des composteurs et l’acheminement des déchets collectés vers le lieu de leur recyclage. « Il existe plusieurs méthodes de valorisation », explique Antoine Debelle. « Le compost peut devenir de la matière organique pour le sol. Il peut aussi servir à la méthanisation pour la production d’énergie et de chaleur ». L’investissement est « plutôt lourd », reconnaît le jeune entrepreneur : « environ 80.000€ pour une machine ».



Soumis aux marchés publics

De son côté, Le Mans Métropole, joint par France Bleu Maine, explique être démarché actuellement par un certain nombre de sociétés proposant des solutions de compostage car l’échéance de 2024 est proche. Le service propreté a, dans ce contexte, reçu Antoine Debelle, « de manière informelle », précise l’élue en charge du dossier. Car, rappelle-t-elle, ce type de contrat est « soumis au code des marchés publics ». Autrement dit, le moment venu, Le Mans Métropole aura l’obligation de lancer un appel d’offres auquel plusieurs entreprises sont susceptibles de répondre, comme le prévoit la loi.



