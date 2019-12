Un Sarthois remporte 15 millions d'euros au Grand Loto de Noël

La cagnotte de Noël du Loto de la Française des Jeux (FDJ) a été remportée ce mardi 24 décembre par un Sarthois. Il a tiré les six bons numéros et repart avec une cagnotte de 15 millions d'euros. C'est le deuxième plus grand gain de l'histoire du département.