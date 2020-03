Un service d’aide aux entreprises mis en place par les CCI de Normandie

L’activité des entreprises est en chute libre en raison de l’épidémie de coronavirus. Les chambres normandes de commerces et d’industries mettent en place un service téléphonique d’aide et d’information aux entreprises.

Confrontées à une crise sans précédent, les entreprises souffrent depuis le début de l’épidémie de coronavirus. D’abord limitée à certains domaines (tourisme, hôtellerie/restauration, transport...) l’impact se généralise à tous les secteurs d’activités. Les CCI de Normandie lancent donc un service d’aide et d’information pour aider les entreprises à comprendre et mettre en place les mesures de l'État. Des conseillers d'entreprises sont joignables via un numéro de téléphone dédié : 02 32 100 520 ou une adresse mail : entreprises-coronavirus@normandie.cci.fr

Les difficultés sont montées crescendo à partir du 29 février et l’annonce par Edouard Philippe de l’interdiction de rassemblements publics de 5000 personnes et plus en milieu confiné. L’enchaînement des mesures annoncées le 8 mars (jauge limitée à 1000 personnes), le 12 mars (fermeture des établissements scolaires) et le 14 mars (fermeture des commerces non essentiels) ont progressivement fait monter la pression. Aujourd’hui un large pan de l’activité est bloqué et les préjudices financiers deviennent conséquents.

Ce lundi un décret au Journal Officiel a précisé la liste des commerces autorisés à rester ouverts sous certaines conditions (mesures de distances au sein de leur établissements). Elle dépasse finalement les quelques activités (magasins alimentaires, pharmacies, banque, bureaux de tabac et stations-services énoncées par Edouard Philippe.

Liste des commerces autorisés à rester ouverts par arrêté publié ce lundi au Journal Officiel

Le texte vient compléter un premier arrêté publié dimanche, dans la foulée des annonces du Premier ministre, samedi soir.