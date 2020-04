La commune de Louverné, via le CCAS, met en place un service de livraison de courses à domicile pour les personnes âgées et les personnes fragiles.

Un service de livraison des courses à domicile pour les habitants les plus fragiles de Louverné

Le Centre Communal d’Action Sociale de Louverné, dans l'agglomération de Laval, se mobilise en plein confinement. Les membres du CCAS et les élus ont décidé de mettre en place un service de livraison de courses de première nécessité à domicile pour les personnes fragiles et les plus de 80 ans.

Les livraisons se font les mardis et vendredis, et les commandes sont passées la veille auprès du CCAS, soit par mail, soit par téléphone. Les achats seront faits à Carrefour Contact. Un bénévole récupérera la commande, livrera les courses chez la personne bénéficiaire, qui réglera ses courses par chèque uniquement au bénévole au moment de la livraison.

Si vous avez des questions, il faut contacter le CCAS :