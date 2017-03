Un seul club de rugby au pays basque ? « un projet passionnant qui peut fédérer beaucoup plus que la rivalité »

Et si la fusion entre le Stade Français et le Racing 92 relançait l’idée de club unique au Pays Basque ? Pour Patrice Lagisquet, invité de France Bleu Pays Basque ce mardi martin, c’est « la seule solution si le pays basque veut un grand club. »

L’annonce de la fusion entre le stade français et le Racing 92, ce lundi 13 mars, a fait l’effet du bombe, rebattant toutes les cartes et relançant, dans la tête de certains, l’idée d’un seul club basque. En direct sur France Bleu Pays basque, Patrice Lagisquet, ancien entraîneur du 15 de France, passé par l’aviron et par le BO estime que c’est la seule solution si l’on veut garder le haut niveau.

Bayonne et Biarritz ont-ils les moyens d’être en Top 14 ?

« L’actuelle situation de l’Aviron Bayonnais était prévisible » selon Patrice Lagisquet. « La section Paloise ou Lyon avaient anticipé budgétairement leur remontée. Il faut un budget de 23-25 millions d’euros. Et, aujourd’hui, ce sera très difficile pour le BO ou l’Aviron, à moins de retrouver un mécène majeur… Et c’est sans parler du recrutement des joueurs. » Et l’ancien coach du BOPB de continuer sa réflexion : « Biarritz n’a que 27.000 habitants. Elle a ses limites budgétaires. »

D’où la question d’un club basque

C’est un vieux serpent de mer, sourit patrice Lagisquet. « Il ne faut pas faire d’amalgame avec ce qui se passe à Paris. La question, c’est est ce qu’on veut un club au plus haut niveau ou est ce qu’on se contente que clubs qui font la navette entre le top 14 et la Pro D2, dans le meilleur des cas… » Et quand on lui fait remarquer que peu nombreux sont ceux qui veulent répondre à la question, Patrice Lagisquet est clair. « Ce sport c’est ma passion. » Si il se dit attaché aux deux clubs basque, il est prêt à s’engager dans un projet de grand club basque. « C’est un des seuls projets qui m’attire réellement dans le rugby professionnel. Il y a un très beau projet à monter ; un projet passionnant qui peut fédérer beaucoup plus de monde que la rivalité. » Sinon, il choisira le rugby plaisir et saint Pée sur Nivelle…. où Patrice Lagisquet est bénévole en tant que consultant et où il prend plaisir à se retrouver sur le terrain.

Plus généralement, Le rugby vit-il au dessus de ses moyens ?

Certains clubs ont trouvé un modèle qui fonctionne bien, analyse le consultant technique de Saint Pée, mais il est lié soit à des grandes entreprises comme à Castres ou Clermont soit comme à Toulon, à une économie qui a été développée autour du stade. "Tous les ans, on entend parler de clubs en difficulté financière", remarque l’ancien entraineur du 15 de France…. Les deux clubs parisiens par exemple peinent à remplir leur stade. Aujourd’hui on se rend compte que malgré le savoir-faire et les investissements financiers, ça ne marche pas forcément. L’évolution des budgets est trop importante. On peut comprendre que des présidents de clubs comme Lorenzeti portent un projet qui va au-delà du Racing pour faire tourner le stade, faire que l’infrastructure soit rentable et que les gens aient envie de venir vivre un véritable spectacle

Quelqu’un peut-il s’opposer à cette fusion entre Le Racing 92 et le stade Français ?

La Fédé par exemple? Patrice Lagisquet, reconnait que la jurisprudence basque laisse à penser que les associations puissent faire capoter le projet puisque ce sont elles qui portent le numéro d’affiliation… « Mais il semblerait qu’à Paris, une parade a été trouvée, avec un seul numéro …. » annonce Patrice Lagisquet pour qui , aujourd’hui, soit on raisonne en terme d’économie soit on raisonne en associatif. Ce sont deux mondes où dans le premier les sentiments et les attitudes chevaleresques n’ont pas leur place.