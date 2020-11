Un seul repreneur en lice pour les Ets François Meunier en Bretagne

Le tribunal de commerce de Brest a examiné ce mardi l'unique offre de reprise formulée pour les Etablissements François Meunier, spécialiste de maintenance industrielle et navale. Mais elle ne prévoit de conserver que les sites de Caudan et Lorient (Morbihan). Une trentaine d'emplois sont menacés.

Les sites de Brest et de Vannes, qui emploient une trentaine de personnes, sont menacés de fermeture.

En redressement judiciaire depuis cet été, les Etablissements François Meunier (Mind Group) étaient au cœur d'une nouvelle audience ce mardi au tribunal de commerce de Brest. Les juges ont écouté le projet formulé par un cadre du site Meunier SA de Caudan, qui souhaite reprendre l'usine ainsi que sa voisine Meunier Naval Services (MNS) à Lorient. 31 salariés seraient sauvés, pour seulement trois licenciements à Caudan. Le tribunal dira le 24 novembre s'il accepte ces conditions.

Des salariés ont déjà quitté le navire

En revanche, l'inquiétude demeure pour les établissements de Brest et de Vannes, qui n'ont pas attiré de candidat à la reprise. Les éventuels repreneurs ont désormais jusqu'au 1er décembre pour se faire connaître. Face à cette incertitude, les effectifs ont fondu au gré des départs volontaires. Il resterait 16 salariés à Brest et une douzaine à Vannes. Le site de Quimper n'existe plus : il a fermé définitivement fin octobre.

"Il nous reste un mois d'espoir" a réagi Philippe Letty, délégué CGT des Ets F.Meunier à Brest. "Il y a encore de la trésorerie pour boucler le mois de novembre, après on ne sait pas. J'ai du mal à croire que notre savoir-faire va disparaître comme ça."