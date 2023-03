Un simulateur de conduite pour recruter des chauffeurs de cars scolaires en Moselle

Chacun leur tour, des demandeurs d’emploi testent ce simulateur de conduite. Regard un peu hagard, Jules monte le premier dans ce bus atypique et s’assoit sur le siège rehausseur. Devant ce jeune demandeur d’emploi, trois écrans simulent le trafic automobile en ville, pour visualiser les angles morts.

ⓘ Publicité

Des pixels qui ne doivent pas faire office de jeux vidéo, prévient Philippe Colin, ancien conducteur devenu formateur chez Transdev, la société de transport en commun en Moselle : « c’est pas comme GTA, on écrase pas tout le monde. On ne cherche pas un pilote de formule 1, mais un conducteur de car. Un fou du volant n’a rien à faire dans nos effectifs. »

Après avoir oublié de mettre sa ceinture, et provoqué un accident de manière fictive, Jules est tout de même satisfait par l’expérience : « c’est impressionnant, les manœuvres sont bien plus dures qu’en voiture. »

Le formateur met donc l’accent sur la sécurité : « les médias parlent constamment des accidents de cars, c’est notre responsabilité d’assurer la sécurité à l’intérieur de l’habitacle et à l’extérieur. Je ne prends personne en conduite, même s’il est titulaire d’une carte professionnelle et du permis D, tant que je ne pourrais pas le confier à ma petite fille », s’amuse-t-il.

Amélie, une demandeuse d’emploi âgée de 25 ans est plus à l’aise au volant : « je me sens plutôt bien. J’envisage de devenir conductrice de car. » Pour cela, Amélie devra suivre une formation initiale de trois mois. Une fois embauchée, elle devra passer une formation continue payée par l’entreprise tous les cinq ans.

« Nous sommes à flux tendu »

Depuis une dizaine d’années, le secteur des cars souffre cruellement d’une pénurie de chauffeurs. En cause : la crise sanitaire, les horaires décalés et une faible rémunération (aux alentours de 1500 euros par mois à temps plein et 500 euros à mi-temps selon Pôle emploi). Cette année, la société de transport Transdev emploie 240 chauffeurs. Il manque une quinzaine de chauffeurs pour assurer les sorties scolaires. « Nous sommes constamment en flux tendu », s’inquiète Stéphane Anton, directeur de Transdev Moselle.

Le but de cette journée est certes de recruter de futurs conducteurs, mais d’abord de donner à voir, selon le directeur : « les demandeurs d’emploi touchent du doigt la réalité du métier avec ce simulateur de conduite. Nous pouvons cibler les personnes ayant des aptitudes à la conduite d’un transport en commun. »