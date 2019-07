Un simulateur pour découvrir les métiers du transport dans les quartiers prioritaires du Mans

Le Mans, France

Il ressemble de l'extérieur à un petit camion réfrigéré. Mais une fois à l'intérieur, Océane, 20 ans, se sent comme dans une véritable cabine de poids lourd : "Tout est très réaliste. Le volant, le siège, la ceinture... Même les trois écrans avec la route et les montagnes qui défilent... on a vraiment l'impression d'y être".

Expérience grandeur nature également très appréciée par Boris, ancien ambulancier prêt à se lancer dans l'aventure : "ça met du temps à accélérer, ça met du temps à ralentir, ça prend de la place sur la route, c'est un vrai travail de précision. On est loin de la petite balade en bagnole mais ça donne envie !"

Un métier "en tension"

Le métier de transporteur routier est en tension. Façon de dire, pour Pôle emploi, que le secteur recrute. Toutes les offres ne trouvent pas preneur. Au moins 70 contrats sont proposés en ce moment dans la Sarthe, sans trouver preneur. Le chiffre monte à plus de 700 pour la grande région. "En Pays de la Loire, on est très bien placés, avec tout ce qui est fabriqué en Atlantique et qui va partir sur le marché de Rungis ou sur les ports. Le trafic autoroutier fait qu'il y a de l'emploi dans le secteur", se satisfait Séverine Mouillé, responsable chez Forget Formation.

L'entreprise spécialiste du recrutement trimbale son simulateur dans les quartiers prioritaires du Mans. Démarche très appréciée par Ahmed, habitant d'un quartier d'Alonnes où le taux de chômage avoisine les 20% : "Honnêtement il y en a besoin. Ça nous permet d'échanger avec eux. On passe à côté du simulateur, on se demande ce que c'est, on essaye... et on peut, qui sait, trouver un nouveau boulot"!

Boris, ancien ambulancier, espère commencer son nouveau job de conducteur routier dans les prochains mois © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

Prochain passages du simulateur

Quartier Epine, Le Mans (07/10)

Quartier Les Sablons, Le Mans (21/11)

Quartier Ronceray Gonnières Vauguyon, Le Mans (12/12)