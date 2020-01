Un site Amazon près de Rouen : "C'est plus que préoccupant" pour le député communiste Hubert Wulfranc

Rouen, France

Ce mercredi 8 janvier, France Bleu Normandie a révélé que l'ancien site de Petroplus en Seine-Maritime pourrait accueillir Amazon en 2020. Il pourrait s'agir d'une grosse plateforme logistique avec plusieurs centaines d'emplois à la clé sur une surface de 120 000 mètres carrés.

Des gens qui font de l'optimisation fiscale - Hubert Wulfranc

Comme nous le disions aucune annonce officielle n'aura lieu avant les élections municipales mais le député communiste Hubert Wulfranc a réagi pour critiquer cette annonce "Il s'agit d'un gros groupe dont les pratiques sociales sont dramatiques au niveau des conditions de travail, ce sont des gens qui font de l'optimisation fiscale en permanence. Je pense au petit commerce de proximité qui va avoir du souci. et puis j'observe que contrairement à penser une réindustrialisation offensive pour la métropole c'est un groupe dont la valeur en terme de production est bien loin des unités industrielles". Et le député de conclure "c'est plus que préoccupant"

Quelle position des candidats aux municipales ?

De son côté, le préfet Pierre-André Durand, qui adressait ce mercredi ses voeux à la presse, a confirmé des bruits à ce sujet mais a expliqué qu'il n'en savait pas plus. Le préfet de Seine -Maritime a précisé "le site de Pétroplus est un site qui se prête à la reconversion. Amazon est une belle entreprise comme d'autres, je ne sais pas quels sont les projets de cette entreprise, les projets industriels sur ce site, la position des élus et des candidats aux municipales sur ce type de dossier. Sont ils clairement favorables à une réimplantation d'entreprises et de grandes entreprises sur ce site ? " On sait qu'à Mondeville près de Caen, la maire s'était opposée à l'implantation d'un site Amazon sur sa commune.