Un site internet dédié aux annonces immobilières pour les nouvelles entreprises des Pyrénées-Orientales

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Pyrénées-Orientales a lancé une plateforme en ligne qui rassemble les annonces immobilières du département pour aider les entreprises à s'installer.

Pas toujours simple de trouver chaussure à son pied, quand on arrive dans un nouveau département. La Chambre de commerce et d'industrie reçoit régulièrement des appels d'entrepreneurs qui souhaitent s'installer dans les Pyrénées-Orientales. Certains ont du mal à trouver les locaux qu'ils souhaitent. C'est pour cela que la CCI a lancé une plateforme en ligne, accessible via son site internet, pour rassembler les annonces immobilières. "Jusqu'alors, lorsque les entrepreneurs nous téléphonaient, nous partions à la pêche aux annonces auprès des agents que nous connaissions", explique le président de la CCI, Bernard Fourcade.

Les agents immobiliers peuvent désormais déposer leurs annonces sur cette plateforme, pour la location ou pour l'achat. Une trentaine d'agents et de collectivités territoriales ont déjà déposé des annonces. Lors de la période d'essai, le site a reçu plus de 4.000 connexions.