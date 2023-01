Un site internet dédié pour recruter dans la fonction publique en Bretagne

Dans la fonction publique territoriale, on recrute et pas toujours sans peine. Actuellement, en Bretagne, 1000 postes sont vacants. Alors, pour aider les mairies, les communautés de communes ou les crèches, une plateforme recensant les offres a été créée par les centres de gestion de Bretagne. Leur présidente en Ille-et-Vilaine, Chantal Pétard-Voisin, également maire du Rheu, en parle sur France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Rappelez nous déjà les chiffres. Combien d'agents de la fonction publique en Bretagne ? Quels sont les besoins en moyenne chaque année ?

Chantal Pétard-Voisin : Alors la fonction publique territoriale en Bretagne, ce sont 95 000 agents dont 32 000 en Ille-et-Vilaine, donc ça se répartit entre les quatre départements. Et puis la Bretagne, ce sont 6200 offres d'emploi chaque année et 1000 postes vacants à l'année actuellement. Et on voit une augmentation de ces postes vacants et surtout de la difficulté de recrutement des maires et des différentes collectivités territoriales.

Une difficulté qui date d'avant le Covid, c'est le cas depuis 2018 ?

Oui, nos prédécesseurs, puisque moi, je suis élue depuis 2020, ont fait le constat d'une difficulté de recrutement en augmentation et donc ils se sont réunis et ont fait travailler un bureau d'étude pour trouver une solution. La réalité, c'est qu'il y a une désaffection pour les candidatures dans la Fonction Publique.

Pourquoi ces métiers n'attirent plus ?

Je pense qu'on a un déficit de notoriété. On a une image peut être un peu désuète de ce qu'est la fonction publique territoriale. On a aussi sans doute l'idée que c'est compliqué d'y accéder puisqu'il y a cette histoire des concours qu'il faut passer pour accéder à la fonction publique d'une manière générale. Alors c'est vrai, on y accède par concours, mais pas seulement. On a aussi la possibilité d'y accéder comme contractuel. Et souvent, les candidats aux concours dans la fonction publique sont des gens qui sont déjà en poste comme contractuels et qui donc postulent au concours pour obtenir un poste définitif ou être titularisés. Mais là, il y a une facilité d'accès à la fonction publique territoriale, je pense, qui est ignorée. Et on a aussi besoin de redonner de la notoriété parce qu'il y a du "fonctionnaire bashing" ! Ce sont des métiers attractifs, des métiers qui ont du sens, des métiers au service de nos concitoyens et surtout une variété de métiers.

Alors justement, rappelez nous ces métiers très différents dans la fonction publique.

On a l'ingénieur informaticien, l'ingénieur des routes, l'ingénieur de l'eau par exemple. Quand on s'occupe des réseaux d'eau, mais on peut aussi être mécanicien, peintre, agent des espaces verts, s'occuper de la petite enfance, agents des services périscolaires. On peut être agent d'accueil à la mairie, à l'urbanisme, on peut être directrice ou directeur des services techniques. On peut être agent en charge des ressources humaines.

Est-ce que ces métiers n'attirent pas aussi parce que les salaires sont bas ?

On ne va pas nier que les salaires dans la fonction publique ne sont pas très élevés. Donc, il y a le salaire fixe qui est fixé par l'État. Il y a des grilles de salaires qui sont fixées par l'État et ça, nous, les élus locaux, n'y peuvent rien. Par contre, il y a un régime indemnitaire qui s'ajoute et ça, c'est bien fixé par les élus. Il y a de nombreux avantages sociaux puisqu'on n'a pas de comité d'entreprise, mais on a des équivalents de comités d'entreprise avec des aides en fonction de la situation de chacun. On a aussi accès aux tickets restaurants, on met en place des aides à la mutuelle santé ou une mutuelle prévoyance au cas où les agents se retrouvent en arrêt de travail. Donc, on a tous ces avantages.

Pour faciliter ce recrutement, une plateforme vient d'être créée, DEN.bzh . DEN ça signifie être humain en breton. Qu'est ce qu'on y trouve?

On avait déjà une plateforme emploi territorial, mais l'idée, c'est bien de rénover cette plateforme et surtout d'en faciliter l'accès. Donc maintenant, la nouveauté, c'est de pouvoir postuler en un clic. C'est-à-dire que vous êtes intéressé par un emploi dans la fonction publique territoriale et que vous avez un CV, vous allez sur la plateforme, vous le posez et il sera ajouté dans le logiciel. Il sera ensuite relayé aux employeurs territoriaux. L'idée, c'est de pouvoir mettre en relation les candidats et les employeurs en Bretagne. Et l'autre nouveauté, c'est aussi qu'on va un peu aider les employeurs à recruter, en mettant en valeur les avantages de leurs postes.