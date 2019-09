Un sixième service de l'hôpital d'Avignon en grève

Les agents de nuit du service de néonatalogie ont entamé ce mouvement à l'appel d'une intersyndicale CGT, CFDT et FO. Au cœur de leurs revendications le passage d'un service de 10 à 12 heures.

Avignon, France

Les infirmières et les puéricultrices sont opposées à la réorganisation du service de nuit qui passerait de 10 à 12 heures. L'intersyndicale s'oppose à la fermeture annoncée de lits et réclame le maintien de la biberonnerie et du personnel qualifié qui y est affecté.

A quand un 7° service en grève ?

Cinq autres services de l'hôpital d'Avignon sont déjà en grève : les urgences adultes et pédiatriques, la traumatologie, les assistants de régulation du 115 et le service transport et logistique.

Les infirmiers de bloc en colère

Lundi matin un mot d'ordre national de grève a mobilisé les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'état, les IBODE. Ils ont manifesté devant l'hôpital d'Avignon pour réclamer l'application de leur exclusivité d'exercice, en l’occurrence la pratique de la suture et la pose de plâtres d'immobilisation.