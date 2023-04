"Un soulagement" pour les syndicats et élus du Puy-de-Dôme après le rachat d'Aubert & Duval

L'officialisation était très attendue, ce vendredi 28 avril le rachat de l'entreprise métallurgique Aubert & Duval par Airbus, Safran et Tikehau Capital a été validé. "Enfin !", réagit Denis Bontemps, délégué central Force ouvrière d'Aubert & Duval. "On arrive en bout de ce processus qui a été très long et très compliqué. Aujourd'hui, on est soulagé", souffle le responsable syndical.

Depuis plusieurs mois l'opération était suspendue par l'autorité chinoise de la concurrence. Même si Aubert & Duval n'est pas implanté en Chine, les nouveaux actionnaires le sont et donc il fallait leur feu vert. Soulagement donc, mais toujours une incertitude sur le projet du nouvel actionnaire. "On va enfin avoir des précisions sur la vraie volonté de cet actionnaire", explique Denis Bontemps.

Tourner la page Eramet

Ce rachat signe la fin de la page Eramet, propriétaire depuis 1999 d'Aubert & Duval. "On n'a jamais su satisfaire Eramet et Eramet n'a jamais su répondre à l'intégralité de nos besoins", estime le responsable Force ouvrière. Il espère qu'il en sera différemment avec l'arrivée des nouveaux actionnaires.

Pour le maire Les Républicains d'Issoire, Bertrand Barraud, ce rachat est "une vraie satisfaction". L'entreprise représente 700 emplois à Issoire. Une nouvelle qui "conforte le pôle aéronautique issoirien". De son côté le président LR de la région Laurent Wauquiez se "réjouis de cette annonce essentielle pour notre souveraineté industrielle, nos entreprises, nos emplois et pour l’Auvergne".