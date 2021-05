Un speed meeting à Limoges pour aider les restaurateurs à recruter : "c'est coton de trouver du personnel !"

28 restaurateurs, 70 postes à pourvoir et près de 200 candidats : voilà les ingrédients d'un "speed meeting" organisé ce lundi à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Limoges. L'objectif était d'aider ce secteur, particulièrement éprouvé par la crise sanitaire, à trouver le personnel indispensable en vue de la réouverture des terrasses dès le 19 mai, puis des salles, en juin. Parmi les postes à pourvoir, il y avait des contrats saisonniers mais aussi des emplois plus durables.

Des besoins plus importants que d'habitude

C'est la première fois que la CCI de la Haute-Vienne organise ce genre d'opération pour les restaurateurs. Un coup de pouce indispensable pour Henda Lasram, qui a chapeauté ce speed meeting. "Ça fait plusieurs mois que le secteur est assez sinistré et les salariés en activité partielle. Certains ont quitté ce secteur, ce qui fait que les besoins se sont accrus."

Un constat tristement partagé par Carlos Ribeiro, qui tient une pizzeria à Beaune-les-Mines. Il vient aussi d’en ouvrir une autre à Limoges, pour laquelle il cherche du personnel. Il n’a jamais eu autant de mal à embaucher. "Beaucoup de gens ont découvert les soirs à la maison... et il y en a qui changent de métier carrément, donc c'est coton de trouver du personnel !"

Des candidats motivés mais pas toujours expérimentés

Il y a quand même des candidats motivés, comme Lauriane, impatiente de retrouver un boulot de serveuse. "Ça ferait du bien, ça va changer d'être toujours à la maison. Et pour les finances c'était compliqué avec la situation sanitaire" témoigne la jeune femme. Elle a donc laissé son CV à plusieurs restaurateurs, dans l'espoir d'être rappelée.

Cette année, les offres d'embauches sont plus nombreuses que d'habitude chez les restaurateurs Haut-Viennois. © Radio France - Nathalie Col

Mais la motivation ne suffit pas, précise Benoit Graindorge, qui vient de reprendre le Trianon, à Limoges. "Moi je n'ai pas les moyens de me dire tant pis, je vais les former. Je cherche des gens qui sont confirmés et ils se font très rares !" Ces exigences sont jugées bien légitimes par Henda Lasram, de la CCI de Limoges, mais elles se heurtent à la réalité. Ce speed meeting avait donc pour objectif de "faire au mieux dans l'immédiat", tout en incitant les uns et les autres à préparer l'avenir en misant sur la formation et l'apprentissage. En attendant, les restaurateurs vont continuer d'éplucher les CV reçus, car les 70 offres n'ont pas toutes trouvé preneur dans la journée.