A Dijon une semaine d'initiation à la boulangerie-pâtisserie à l'école Cuisine Mode d'Emploi(s) du chef Marx

C'est un stage découverte pour susciter des vocations, dans les métiers de la boulangerie-pâtisserie. Un atelier ouvert à toute personne sans emploi de plus de 17 ans et qui se déroule toute cette semaine à Dijon à la Fontaine d'Ouche, dans les locaux de l'école du chef cuisinier Thierry Marx.

Elles ont toutes des profils différents mais les sept stagiaires qui participent à l'atelier d'été de l'école Cuisine Mode d'Emploi(s) ont toutes la même envie, trouver une nouvelle voie professionnelle. Ce stage découverte des métiers "boulangerie-pâtisserie", est ouvert à toute personne sans emploi de plus de 17 ans.

Acquérir des compétences professionnelles

C'est dans les locaux de l'école installée à Dijon, dans le quartier de la Fontaine-d'Ouche que se déroule ce stage depuis lundi 19 juillet 2021. C'est ici que le chef cuisinier a ouvert en 2018, l'une de ses écoles ouvertes aux demandeurs d'emploi, avec un objectif, leur permettre d'acquérir des compétences professionnelles et intégrer les métiers de la restauration.. Avec la crise sanitaire, l'école a fonctionné au ralenti cette année mais voulait être présente avec les "quartiers d'été" et ce stage d'immersion professionnelle.

Un stage comme une marche vers l'emploi

Pour certaines stagiaires, c'est une réelle opportunité. C'est le cas de Céline, 37 ans, sans emploi, "c'est mon conseiller Pôle emploi qui m'a fait suivre la proposition et je ne regrette pas car j'apprends plein de choses." La trentenaire voudrait passer un CAP et pour elle, cette semaine d'initiation est "comme un tremplin ou une première marche vers l'emploi." Pour les accompagner et les initier aux techniques de base cette semaine , Medhi Deriot, professionnel de longue date et formateur en boulangerie dans l'école dijonnaise, heureux de transmettre ses connaissances à des stagiaires très impliquées. "ça fait plaisir de se retrouver face à des stagiaires qui ont envie d'apprendre, car c'est l'un des secrets de la réussite."

Un secteur qui recrute

Des quartiers d'été d'autant plus importants que c'est un secteur qui se porte bien et qui recrute explique Agnès Maury, la responsable de l'école dijonnaise. "C'est un secteur qui ne connait pas la crise et qui a suscité un réel intérêt." Certaines stagiaires pourraient, à l'issue de cette semaine, candidater pour rejoindre la prochaine promotion de l'école à la rentrée. Une rentrée prévue fin aout et pour laquelle il reste encore des places. Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un mèl avec vos coordonnées à : dijon@cme-formations.com