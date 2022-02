Un start-up de Montpellier crée le carnet effaçable et donc réutilisable à l'infini

Ecrire sur du papier et pouvoir effacer à l'infini... La jeune entreprise EcoNotbk de Montpellier invente le carnet papier écolo, il suffit d'un peu d'eau pour effacer. Des tonnes de papiers en moins à fabriquer, et à recycler.

Même si aujourd'hui, l'écriture s'est beaucoup digitalisée, avec la prise de note sur des téléphones portables, ou des tablettes, on a toujours besoin à un moment ou un autre d'un papier et d'un stylo pour gribouiller quelques notes, faire une liste de course ou même faire des graffitis pour rester concentré dans une réunion.

La jeune start-up EcoNotebk a inventé le cahier entièrement effaçable et non réutilisable. Son patron, Stéphen Leguen était l'invité de la nouvelle éco ce lundi sur France Bleu Hérault

On a tous connu l'ardoise avec la craie ou l'ardoise blanche avec des feutres effaçables à l'école. Vous vous allez plus loin, vous proposez des cahiers dans lesquels on peut écrire et on peut effacer. C'est quoi le concept ?

C'est un cahier, un véritable cahier. On est vraiment loin de l'ardoise. Qu'elle soit à la craie ou au feutre, on n'est pas du tout là dessus. Vous allez pouvoir écrire, si vous passez le doigt dessus quand c'est sec, vous n'allez pas l'effacer de manière involontaire. Et par contre, après, si vous avez besoin d'effacer, de réutiliser les cahiers, vous prenez la petite lingette, un peu d'eau et tout s'efface très facilement. Votre cahier, vous l'avez à neuf. Il faut bien sûr un stylo spécial vendu avec le cahier.

C'est une démarche écologique avant tout ?

Oui, c'est la lutte contre la surconsommation de papier. On sait que malgré la digitalisation des outils d'écriture depuis un peu plus d'une dizaine d'années, on a annoncé la disparition du papier. Ce n'est pas le cas. On a toujours besoin d'écrire à la main, de prendre des notes à la main et c'est tant mieux. Les études en neurosciences montrent que l'écriture manuscrite favorise le développement cognitif pour les enfants, mais aussi favorise la rétention d'informations. Donc, que ce soit en cours pour les étudiants ou en réunion pour la prise de notes, vous allez mieux retenir l'information si vous l'avez écrite à la main. Or le papier n'est pas aussi écologique qu'on peut le penser car pour sa production on va utiliser beaucoup, beaucoup d'eau et des produits chimiques pour blanchir ce papier. Alors certes, il y a du papier issu de forêts éco gérées. C'est toujours mieux que rien. Maintenant, il y a toujours la nécessité de le recycler par la suite. C'est recyclable seulement 7 fois avec un ajout de matière et donc toujours avec beaucoup d'eau. Nous, le papier qu'on utilise avant d'être recyclé est déjà utilisé plus de 1000 fois. Donc plusieurs années potentiellement. Et son recyclage, lui aussi, nécessite très peu d'énergie et épandage de matières.

Fini l'excuse du chien a déchiré mon cahier de devoirs, les cahiers sont extrêmement résistants

C'est du made in France ?

_ Le cahier fabriqué en France depuis avril 2021. La plupart des accessoires ne le sont pas. On travaille dessus. On fait en sorte qu'au moins, par exemple, le stylo soit rechargeable. On met un minimum d'emballage. _

Ce sont aussi des cahiers avec des feuilles très résistantes. Vous avez pensé aux maladroits aussi, qui renversent leur café ou leur verre de jus d'orange en travaillant ?

Oui, exactement. On a pensé aux maladroits au travail et aux parents et aux enseignants car les enfants ne pourront plus dire "C'est mon chien qui a mangé mes devoirs !" C'est vrai que le cahier est extrêmement résistant. On ne peut pas déchirer les feuilles.

Combien coûte-t-il et où êtes vous distribué ?

34 euros TTC pour le cahier le plus utilisé en format A5. Vous avez tous les accessoires qui sont fournis (stylo, petit diffuseur d'eau, lingette et pochette en tissu pour le ranger.

Notre cahier est en vente sur notre plateforme internet, nous serons prochainement en vente chez Gibert Montpellier et nous travaillons pour trouver d'autres boutiques.

Un joli cadeau publicitaire pour les entreprises

Qui sont vos clients ?

En fait, c'est très, très large. Les écoliers, les enfants, même jeunes, qui apprennent à écrire. Les étudiants un peu plus âgés, qui vont prendre des notes en cours. Ca peut être aussi un cadeau publicitaire pour les entreprises, c'est notre cœur de cible en ce moment. C'est extrêmement pertinent d'avoir un son logo sur un cahier parce qu'il est utilisé régulièrement, mais en plus sur un cahier réutilisable parce qu'il sera utilisé pendant plusieurs années.

Il y a un petit inconvénient avec votre produit, c'est qu'on dit "les paroles s'envolent, les écrits restent" et les écrits là, ils ne restent pas du tout ?

Alors, les écrits ne restent plus depuis plusieurs années déjà parce qu'ils sont très souvent reportés sur les outils digitaux, sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Mais on a toujours besoin de prendre des notes à la main quand on est au téléphone ou lorsque l'on a besoin de gribouiller pour réfléchir. Là, au moins, on n'aura plus cette culpabilité de jeter une feuille qui ne sera pas utilisée entièrement.

Mais qu'est ce qu'on va transmettre à nos petits enfants sur nos écrits d'aujourd'hui ?

Et bien justement, sur nos cahiers, on peut écrire au stylo Bic ordinaire et là ce sera indélébile. Si vous écrivez par exemple des recettes de cuisine, nos recettes de grand mère, aujourd'hui on voit le cahier qu'elle nous a laissé. Il est un peu décousu et le papier un peu jauni. Ça n'arrivera pas sur nos cahiers.

Votre start-up existe depuis septembre 2020. Vous avez des projets ?

_ _Oui, on a plein de projets. Par exemple, des post-it qui seront réutilisables. Ça, ça, c'est pour cette année, peut être fin d'année. Et puis, on va aller chercher des distributeurs en boutique physique. On va aller rechercher des investisseurs pour se développer plus rapidement, faire une levée de fond.