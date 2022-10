Un « superchargeur » pour charger sa voiture électrique en 30 minutes à Nîmes

Avec la hausse des prix du carburant, vous envisagez peut-être d’acheter une voiture électrique, si vous en avez les moyens. À Nîmes, dans la zone Kilomètre Delta, un « superchargeur » électrique vient d’être inauguré. Il a été installé par le SMEG, le Syndicat mixte d’électrification du Gard. « Il permet de recharger sa voiture à 80% en une trentaine de minutes, alors qu’il faut attendre 2 à 3h pour le même résultat avec les bornes publiques installées dans le centre-ville », explique Jean-Pierre Illy du SMEG. Depuis juillet, 300 sessions de charge ont eu lieu sur ce superchargeur. Pour l’utiliser, il est possible de passer par l’application Te Veo pour réserver son temps de charge.

L’électricité, deux fois moins chère que le thermique

Avoir une voiture électrique et passer par ce genre de borne pour la recharger reste avantageux, malgré la hausse des prix de l’électricité. « On est autour des 5 euros les 100 kilomètres__, alors que sur un véhicule thermique, on est entre 10 et 13 euros », assure Jean-Pierre Illy au micro de France Bleu Gard Lozère.

Actuellement, le département du Gard compte 4 superchargeurs.

