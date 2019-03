Un supermarché ouvre 24h/24 à Montpellier

Montpellier, France

Il est désormais possible d'acheter ses salades, ses tomates ou ses conserves à deux heures du matin par exemple. C'est désormais possible à Montpellier au supermarché Casino du rond-point de la Lyre. L'enseigne ne ferme plus ses portes en début de soirée depuis le 30 janvier dernier. Il reste ouvert de 20h30 à 8h30 le lendemain uniquement avec des caisses automatiques. C'est le troisième supermarché du groupe à ouvrir 24 heures sur 24 en France après Nice et Lyon.

Pas d'alcool à la vente

À partir de 20h30, trois vigiles investissent les allées de l'enseigne. Les salariés eux quittent leurs caisses, tout est automatisé. "Si le client à un problème, il y a un interphone d'urgence" précise Fabien Devaluez, le directeur du supermarché. "On est sur une clientèle étudiante qui va de l'étudiant qui revient de soirée au personnel médical qui travaille dans les hôpitaux" détaille Fabien Devaluez. Il est donc possible de tout acheter au petit matin ou en pleine nuit exceptée de l'alcool. Le rayon est fermé lorsqu'il n'y a pas le personnel du supermarché conformément à un arrêté municipal qui interdit la vente de ce type de boisson au delà de 22 heures.

Les affiches sur la devanture du supermarché Casino à Montpellier © Radio France - Romain Berchet

Des clients sceptiques

L'enseigne Casino veut attirer des consommateurs qui lui font défaut sur ces plages horaires mais l'évolution n'emballe pas certains de ses clients : "ce serait plus pour me dépanner au dernier moment mais de là à faire les courses à deux heures du matin non très peu pour moi" reconnaît Marc. "Si mes enfants débarquent à l'improviste, dans ce cas là c'est pratique" tempère Caroline.

"C'est peut être pratique pour ceux qui ont des plannings bizarres. J'ai des horaires décalés mais je n'irai pas acheter mes tomates à minuit"

L'ouverture non stop toute la semaine, c'est aussi un moyen pour les grandes surfaces de garder leur client à tout prix face à la concurrence.