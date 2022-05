Un sursis jusqu'au 31 octobre pour certaines "terrasses Covid" à Toulouse

Encore un sursis pour les bars, cafés et restaurants toulousains qui ont pu conserver leurs "terrasses covid". La mairie va étudier les dossiers de certains établissements, les plus en difficultés, pour leur permettre de conserver une terrasse éphémère jusqu'au 31 octobre.

Les "terrasses covid" une nouvelle fois prolongées, des extensions autorisées pendant la crise sanitaire. Il y en avait plus de 400 à Toulouse, une bonne partie de ces terrasses ont été supprimées le 1er avril dernier-parce qu'elles étaient sur des places de livraisons ou généraient trop de nuisances- mais 175 d'entre-elles sont toujours en place. Des terrasses de l'hyper-centre, place du Capitole ou place Saint-Georges pourraient finalement rester jusqu'au 31 octobre a annoncé la mairie de Toulouse.

Dossier à déposer jusqu'au 6 mai en mairie

Des restaurateurs et cafetiers affirment que leurs établissements, déjà fragilisés par le Covid, seraient lésés s'ils devaient réduire leurs terrasses à leurs dimensions initiales. Certains n'ont pas fini de rembourser leur prêt garanti par l'Etat ou ont anticipé en embauchant du personnel en plus. La mairie a donc décidé de mettre en place un dispositif pour trancher et dire qui pourra conserver sa "terrasse covid".

Christophe Alves est adjoint au maire de Toulouse, en charge notamment de l'occupation du domaine public, il explique que "tous les exploitants vont recevoir un courrier pour remplir un formulaire en ligne s'ils veulent conserver leur extension de terrasse. En fonction du bilan comptable, de la masse salariale, une commission se réunira mi-mai avec les syndicats de la profession pour étudier les dossiers et permettre une prorogation de terrasses ou non jusqu'au 31 octobre." La mairie promet qu'au 31 octobre prochain, l'extension des terrasses, ce ne sera plus possible.

"C'est une très bonne nouvelle"

Les représentants du groupement national des indépendants saluent "la bienveillance" de la mairie. "Ces terrasses sur le domaine public, qu'on nous a prêtées, on les utilise pour compenser nos pertes lors de la fermeture des restaurants pendant la crise sanitaire", rappelle Benjamin Serra, restaurateur toulousain et membre du groupement national des indépendants.