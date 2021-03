Un sursis pour la chaîne de vêtements La Compagnie des Petits

La chaîne de vêtements pour enfants, basée aux Pennes Mirabeau, obtient un sursis. La liquidation judiciaire, n'a pas été prononcée par le tribunal de commerce de Marseille ce jeudi matin. La période d'observation est prolongée jusqu'au 25 mars ce qui laisse encore trois semaines à de potentiels repreneurs pour se faire connaître.

Selon les informations de France Bleu Provence, plusieurs candidats à la reprise se sont manifestés, notamment des marques de vêtements pour enfants belge et italienne. Cependant, aucun groupe ne souhaite pour l'instant reprendre à la fois la Compagnie des Petits et le site internet de puériculture Allo Bébé. Ce sont 260 emplois qui sont en jeu et 65 boutiques de la Compagnie des Petits.

Plusieurs candidats potentiels qui ont trois semaines pour boucler leur dossier

L'entreprise H3M, maison mère de La Compagnie des Petits et du site Allo Bébé, a été placée en redressement judiciaire le 28 janvier dernier. Installée aux Pennes Mirabeau depuis 1991, l'entreprise était en cessation de paiement.

Les élus du CSE (comité social et économique) n'hésitent pas à parler de "faillite organisée" par les actionnaires situés en Chine et de malversations financières qui auraient siphonné jusqu'aux aides de l'état (1 million d'euros) délivrées en temps de Covid.