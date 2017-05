Le tribunal de commerce de Poitiers donne un sursis aux salariés de GM&S

Pas de déplacement à Poitiers ce vendredi matin pour les salariés de GM&S Industry. Le tribunal de commerce reporte l'examen du dossier au 19 mai, le temps de laisser une chance aux négociations avec les constructeurs.

C'est presque un soulagement, mais pas encore une victoire pour les 277 salariés de GM&S Industry à La Souterraine. Le tribunal de commerce de Poitiers ne prononcera pas de liquidation judiciaire ce vendredi et reporte l'examen du dossier au 19 mai prochain.

La justice tient compte des négociations encore en cours avec les constructeurs.

Renault et PSA sont en train de discuter avec l'administrateur judiciaire et le directeur par intérim de l'entreprise. Il s'agit de regagner la confiance des constructeurs et s'accorder sur un carnet de commandes pour maintenir un maximum d'emplois. Le tribunal aurait aussi été rassuré par le soutien financier de la région Nouvelle Aquitaine : Une avance de 580 mille euros a permis notamment de payer les salaires du mois d'avril.

Carters d'huile fabriqués chez GM et S pour les constructeurs français © Radio France - Olivier Estran

Pour l'heure aucun dossier de reprise n'a été officiellement déposé. L' aboutissement des négociations avec les constructeurs pourrait décider la société GMD à finaliser une offre. Salariés et syndicats espèrent que leur entreprise "ne sera pas reprise à moitié", et souhaitent conserver tous les métiers chez GM&S.