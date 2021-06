Un temple de la pelote basque qui a failli disparaître : le Trinquet des Charmilles à Dax

Un trinquet est un espace de jeu pour la pelote basque. On peut y jouer à main nue, mais également avec des palas. C'est l'ancêtre du jeu de paume adoré des rois. Celui des Charmilles à Dax est un véritable temple de ces époques, il a une singularité qui le rend unique. C'est le premier à avoir été construit dans les Landes en 1934 à partir d'un mur à gauche. Il a également une magnifique façade, et son jeu à l'intérieur est agréable car les dimensions sont plus réduites que sur les terrains classiques. Il faut donc moins courir.

Le Trinquet rouvre ses portes

Depuis le 19 mai, seuls les enfants dans des entraînements encadrés pouvaient y jouer. Essentiellement les écoles de pelotes. Avec la nouvelle étape du déconfinement que nous avons vécu hier, les entraînements libres peuvent reprendre dans le respect de règles sanitaires stricts.

