Un terne bilan pour la fête foraine du Mans

Les forains dressent un bilan mitigé de la fête foraine du Mans. Après trois semaines, elle s'est conclue ce dimanche 14 novembre dans la zone du Panorama, au sud de la ville. A cause de la proximité avec l'aérodrome, la taille des manèges était limitée à 16 mètres de hauteur, ce qui a conduit les trois quarts des forains à lâcher l'affaire. Résultat : beaucoup déplorent une ambiance de "fête foraine de quartier", et un public qui n'était pas au rendez-vous.

"On a eu un peu de familles les jours fériés", raconte Gaëlle Buttier, qui gère le stand de jeux La Louisiane. "Mais ça manquait de jeunesse, car il n'y avait pas d'attractions à sensation." De quoi "passer le mois", mais la foraine espérait plus de monde. "De toutes façons, on sort du Covid où on était à l'arrêt, donc c'est toujours mieux que rien."

Un avis partagé par les visiteurs présents pour ce dernier jour. "C'est sympa pour les enfants, mais pour les adultes, ça manque de manège", regrette une étudiante, qui se promène entre les stands de pêche aux canards ou de tirs. Du côté du Dragon, une sorte de mini-montagne russe, on est satisfait de l'affluence. "En revanche, on n'est pas satisfait d'avoir proposé une fête foraine comme ça, en espérant qu'on puisse trouver un terrain d'entente avec la mairie pour avoir des manèges plus attractifs", explique Théo Thinel, son propriétaire.

Un adolescent s'est cassé les deux chevilles

La fête foraine a notamment été marquée par un accident le dimanche 31 octobre. Un adolescent s'est cassé les deux chevilles dans le manège du bateau pirate. Les visiteurs se tiennent debout dans des cages à chaque extrémité et doivent s'accrocher aux barreaux tandis que ce bateau effectue un mouvement de pendule. Le jeune se serait coincé les jambes entre les barreaux, ce qui aurait provoqué ses blessures.

Le bateau pirate où un adolescent s'est blessé le dimanche 31 octobre © Radio France - Raphael Cann

Sa famille a déposé plainte cette semaine, ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête. Le propriétaire a été entendu par les enquêteurs ce vendredi et fait part de son incompréhension. "Le manège est tout neuf, il est sorti d'usine en mai 2021", précise-t-il. "C'est un manège qui vient de République Tchèque, son constructeur passe déjà des contrôles et passe par un bureau d'étude. Arrivé en France, on a repassé un contrôle initial pour tout ce qui est vitesse, sécurité, etc."

Il dit regretter de ne pas avoir été contacté par la famille de la victime : "On a des assurances pour les manèges, elle aurait pu prendre en charge les frais d'hospitalisation." A la suite de cette plainte, la police s'est notamment rendue sur place pour effectuer des constatations. Le manège a en tout cas pu continuer de fonctionner jusqu'à la fin de la fête foraine.