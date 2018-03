Ruffec, France

Histoire inattendue, à Ruffec, en Charente. Alors que le collectif "Maintien TGV et Gare de Ruffec" se bat sans succès depuis plusieurs mois pour que la grande vitesse revienne dans sa gare, ce mercredi matin ce sont d'autres passagers qui ont eu droit à un TGV un peu spécial... Ces passagers se sont en fait retrouvés bloqués en gare de Ruffec après que leur train, un Corail Intercités, a percuté un mouton. Et pour les sortir de leur mauvais pas, la SNCF a décidé de dérouter... un TGV ! Ce train qui était en route pour Poitiers a quitté la LGV, repris la ligne classique, pour venir chercher les passagers bloqués en gare de Ruffec.

Preuve que les TGV peuvent encore s'arrêter à Ruffec

Le collectif "Maintien TGV et Gare de Ruffec" estime que l'incident prouve le bien-fondé de ses arguments : il est toujours possible de faire circuler des TGV sur la voie classique entre Angoulême et Poitiers, via Ruffec. Il n'y a pourtant plus aucun arrêt des TGV à Ruffec depuis la mise en service de la LGV Tours-Bordeaux. Mais les élus locaux et les habitants se battent depuis des mois, à coup de manifestations sur les voies, pour les faire revenir.

Leur conclusion ce mercredi : ils se disent bien décidés à ne pas se laisser tondre... comme des moutons !