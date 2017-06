Un tiers des agents du centre de détention de Muret en arrêt-maladie

À Muret, près de Toulouse, depuis le week-end dernier, 42 des 149 agents du centre de détention sont en arrêt-maladie. Ils protestent contre l'ouverture prématurée selon eux d'une nouvelle structure nécessitant des personnels supplémentaires. Or, ils sont, déjà, en sous-effectif.

Près d'un tiers des surveillants du centre de détention de Muret est en arrêt maladie. Depuis le samedi 10 juin, sur les 149 agents, 42 ont déposé un arrêt pour épuisement, "burn-out" comme on dit désormais. Des volontaires ont été rappelés pour faire des heures supplémentaires, et les ERIS, l'équipe régionale de sécurité, l'équivalent des CRS pour les prisons, sont venues en renfort. Rien à voir avec les histoires habituelles de surpopulation carcérale comme à maison d'arrêt voisine à Seysses, là c'est à cause de l'ouverture prématurée selon eux de nouveaux équipements nécessitant plus d'effectifs.

Le centre de détention de Muret. © Radio France - Julien Laignez

Pas une histoire de surpopulation carcérale

Depuis le 10 juin, il existe à Muret une nouvelle structure pour les parloirs familiaux, pour que les détenus puissent voir leurs proches. Pour les encadrer, il faut des professionnels en plus. Les salariés auraient souhaité que ces parloirs n'ouvrent qu'en septembre, pour les laisser souffler cet été. Car la direction de Muret avait demandé 15 agents supplémentaires et l'administration ne leur en a envoyé que quatre. Or les syndicats sont tous d'accord, il manque déjà du monde à Muret : 149 agents, il en faudrait 162. Non pas parce que le centre est surchargé mais parce que le personnel ne parvient pas à tourner de façon satisfaisante, ils cumulent les weekends successifs, les heures supplémentaires et les rappels sur congés. Et les arrêts-maladie en série aggravent la gestion des tableaux de service et des auto-remplacements. Le centre de détention de Muret qui accueille des détenus de longues peine vient de changer de direction : début juin, le directeur est parti à la retraite, remplacé par l'ancien directeur de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelone (Hérault), lui-même ancien directeur à Muret.

Problèmes de recrutement à la base

Impossible de demander des renforts de la prison Lannemezan ou à l'établissement pour mineurs de Lavaur, eux aussi sont à flux tendus. Faudrait-il aussi résoudre le problème de pénurie de vocations. L'hiver dernier, le ministère de la Justice avant lancé une la campagne de recrutement avec des publicités un peu partout pour devenir surveillant pénitentiaire. Selon l'UFAP, au dernier concours de surveillant il y a trois mois, au niveau national seulement 30% des inscrits se sont vraiment déplacés aux épreuves écrites.