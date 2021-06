L'association Un Toit Pour Tous interpelle les pouvoirs publics sur le logement des plus vulnérables en Isère

L'association Un Toit Pour Tous et d'autres acteurs du logement social en Isère se sont réunis ce mardi 29 juin pour dévoiler "5 propositions pour loger les plus vulnérables en Isère". Cette initiative fait suite à une semaine de webinaires, organisée en décembre 2020, autour du même thème.

"5 propositions pour loger les plus vulnérables". C'est la nouvelle action de l'association Un Toit Pour Tous en partenariat avec l'association des bailleurs sociaux de l'Isère (Absise), la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) et l'Université Grenoble-Alpes. Cette initiative découle d'une semaine de webinaires organisée en décembre 2020 où les échanges ont mené à cinq orientations :

Elargir l'offre de logement en direction des plus vulnérables

Assurer la continuité entre accès au logement et maintien

Renouveler et repositionner l'accompagnement social

Donner aux plus vulnérables un rôle actif, avoir une attitude bienveillante

Mesurer l'impact de la crise sanitaire et sociale sur les demandeurs de logement et les locataires

Interpeller les pouvoirs publics

Au lendemain des élections départementales et régionales, l'association espère réussir à interpeller les pouvoirs publics sur ces 5 propositions : "Si on construit plus de logements, nous passerons moins de temps à essayer de trier parmi les dizaines et les centaines de dossiers qui arrivent chaque mois chez les bailleurs. Nous pourrons plus facilement consacrer ce temps de tri à autre chose, à aider les ménages. C'est un petit exemple mais cela montre que les moyens doivent être augmentés pour le logement social.", décrypte Michelle Daran, présidente de l'association.

Une nouvelle semaine de webinaires est prévue en novembre 2021