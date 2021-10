La nouvelle éco : deux Toulousains créent une boutique en ligne dédiée aux crypto-monnaies

Kévin et Cédric Dethoit, deux frères qui ont grandi près de Carcassonne et habitent désormais Muret et Portet (Haute-Garonne) ont lancé il y a six mois leur boutique en ligne, Cryptoworld consacré aux crypto-monnaies. Ils y vendent t-shirts, tasses, stickers, affiches, coussins en l'honneur de ce phénomène qui dépasse souvent l'entendement pour le profane. "L'immense majorité de ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies sont des hommes de 20-39 ans, initiés aux pratiques boursières et/ou à l'informatique. Même si cela démocratise, notamment grâce aux vidéos explicatives de certains Youtubeurs", détaille Kévin Dethoit. Le Bitcoin est le symbole par excellence de l'essor des cryptomonnaies, qui s'échange désormais à 45.000 euros, avec une plus-value de 40% en un an.

Il existe une notion de communauté, d'affect comme quand on est passionné de foot ou de super-héros et qu'on a envie de porter un T-shirt qui permettre de le mettre en avant.

80% des produits sont conçus en Occitanie, les deux frères travaillent avec une couturière de Muret, un imprimeur de Toulouse, un fabricant de t-shirts de Portet-sur-Garonne, un fabricant de casquettes de Nîmes. Le site va bientôt proposer des articles de joaillerie et de maroquinerie à la gloire des Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Stellar et autres Cardano.