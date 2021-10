Un trafic perturbé des bus et trams dans l'agglomération de Nancy à partir de ce lundi 11 octobre

Les perturbations dans le trafic des bus et trams de l'agglomération de Nancy sont prévues du 11 au 24 octobre

A partir de ce lundi 11 octobre, jusqu'au 24 octobre, vérifiez le trafic de votre transport en commun dans l'agglomération de Nancy, les prévisions sont consultables 48 heures à l'avance, précise la direction.

La CGT de Kéolis appelle les personnels à faire grève pour les conditions de travail, "55 minutes à chaque prise de service" (...) "en espérant l'ouverture d'une véritable négociation" selon la CGT.

Pour le principal syndicat dans l'entreprise de transport, la direction de Kéolis "se doit d'embaucher pour assurer un service de qualité".

Sur le site internet du Réseau Stan, ce vendredi 8 octobre d'ores et déjà cette précision : les lignes 10, 14Ex, 23, 24, 31, 32, scolaires 50 à 67, et les services Flexo soirée, Pleine Lune, Résago matin et Handistan circuleront normalement.

Pour les informations sur le trafic, Kéolis fait ces propositions :