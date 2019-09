Un train de fret autonome va voir le jour à Alstom Belfort

Belfort, France

Imaginez un train qui transporte des marchandises et qui roule tout seul... Ce projet fou est en train de devenir une réalité dans les ateliers d'Alstom Belfort. Depuis le 5 septembre, une locomotive est démontée afin de la rendre complètement autonome.

Un train autonome et hyperconnecté

Tout au bout du couloir d'un atelier, une locomotive verte sert de laboratoire. "On a enlevé le capot supérieur, explique François Wolffhugel, en charge de ce projet pour Alstom Belfort. On a enlevé un certain nombre de composants, et on va mettre à l'intérieur cette structure." Pour rendre cette locomotive autonome, il faut ajouter deux grandes armoires électriques avec des ordinateurs dedans. 600 câbles doivent être connectés.

"L'objectif, c'est que le train qui reçoit sa contrainte de lieu et de temps prenne ses données en compte, détaille François Wolffhugel. Ensuite il se réveille tout seul, se réalimente, contrôle que le fonctionnement des freins par exemple est normal. Puis il part en fonction des autorisations de la signalisation."

La mort du conducteur ?

D'ici novembre, les premiers tests seront faits dans l'usine Alstom Belfort. Le train devra démarrer, accélérer et freiner sans aucune intervention humaine. "Non, _ce n'est pas la mort du conducteur_, assure Romuald Gicquel le directeur du site Alstom Belfort. Les personnels seront nécessaires aussi pour intervenir en cas d'urgence à distance sur ces systèmes automatisés. Les métiers vont changer, le système du train va évoluer, va gagner en sécurité et en performance et c'est l'objectif que nous recherchons."

Ces trains de marchandises autonomes seront testés sur des voies SNCF dans quatre ans. Le projet a été lancé il y a un an avec un consortium d'entreprises. Alstom travaille avec la SNCF, Altran, Apsys, Hitachi, Railenium.