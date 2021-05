Près de Poitiers, on vend de l' alimentation vivante

Filipendule c'est l'histoire de Jessica Gaillard. La jeune femme a lancé son activité depuis le début de l'année. Elle propose des aliments crus avec des cuissons inférieurs à 42 degrés pour des plats à partir de fruits, de légumes, de graines ou encore de légumineuses. Comme souvent l'idée a germé à l'occasion d'une aventure personnelle avant qu'elle ne devienne professionnelle. " J'expérimente l'alimentation végétale déjà depuis quelques années, c'est aussi via une expérience de maraichage et de permaculture ce qui m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin dans l'expérience de la cuisine du végétal et notamment cru."

pizza crue - Jessica Gaillard

Un menu à emporter dans des bocaux pour 14 euros

L'idée est de proposer un menu par semaine à emporter dans des bocaux avec consigne . Avec des produits locaux, de saison et ça demande du travail de préparation entre la germination et les trempages. Jessica Gaillard est satisfaite car "le bouche à oreille fonctionne bien, et les clients aussi par curiosité viennent gouter ces menus." Chaque semaine elle propose donc un menu à emporter dans des bocaux pour 14 euros plus le prix de la consigne du bocal. Un menu qu'elle conseille de déguster dans les deux jours suivants pour bénéficier au maximum des nutriments.