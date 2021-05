« Un très beau projet » : les réactions à l’implantation d’une future usine de batteries électriques

« C'est une très bonne nouvelle dans un bassin où on a des taux de chômage relativement élevés. » Frédéric Chéreau, le maire de Douai, se réjouit de l’installation d’une usine de batteries électriques dans sa commune, qui va créer 2.000 emplois . Depuis septembre, le groupe Envision hésitait entre Dunkerque et Douai pour son implantation en France. L’entreprise a finalement opté pour le Douaisis afin d’être à proximité de l’usine de son plus gros client, Renault. « L’emploi industriel crée aussi beaucoup d’emplois induits à côté [...] on a besoin de maintenir l'emploi, on compte beaucoup sur l'usine Renault qui est notre poumon économique. » L’élu veut accompagner localement ce projet afin que « les habitants du Douaisis puissent être formés pour travailler dans cette usine ».

À l’usine Renault de Douai, la venue d’une nouvelle activité industrielle est aussi porteuse d’espoir. Le secrétaire CGT du site Georges Besse, David Dubois précise : « Ça pourrait être un très beau projet pour le Douaisis. Il pourrait développer notre usine et surtout la pérenniser. Quand on voit que ça fait plus de dix ans qu’on subit des grosses périodes de chômage, c’est sur que ça pourrait donner un grand coup de fouet à notre usine. [...] Il y a une concurrence farouche sur l’électrique. Aujourd’hui, on n’est plus les seuls sur le marché. Si on veut pérenniser le site, il faut des petits modèles à bas prix. »

Déception à Dunkerque

La ville de Dunkerque a désormais moins de chances de déployer sa « gigafactory ». Ce projet visait à développer une grande industrie de batteries électriques à destination de clients européens, dont Renault. « C’est dommage que Renault ait fait ce choix là parce qu’Envision c’était gagné », regrette le maire de Dunkerque, Patrice Vergiete. Cette décision pourrait faire perdre la « gigafactory » à la ville portuaire en « fragilisant le dossier dunkerquois ».