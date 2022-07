Un très bel été en perspective pour les professionnels de l'hôtellerie dans les Landes

Hôtels, campings et gîtes sont optimistes pour l'été qui s'annonce. L'avant-saison a été bonne, les touristes étrangers reviennent et les réservations sont parfois déjà complètes. Les voyants sont au vert et l'été 2022 pourrait être une saison exceptionnelle.

Les voyants sont au vert et l'été 2022 pourrait être une saison exceptionnelle pour les hôtels, gîtes et campings des Landes. (photo d'illustration)

Une belle avant-saison, des touristes étrangers de retour, et des réservations parfois complètes avant même le début de la saison estivale. Les voyants sont au beau fixe pour les professionnels de l'hôtellerie dans les Landes. Hôtels, campings, et gîtes sont optimistes pour l'été qui s'annonce.

Une avant-saison très bonne du côté des hôtels

Le premier signal c'est cette avant-saison exceptionnelle entre avril et juin. Ils sont unanimes quelque soit le type d'hébergement. "Les mois de mai-juin ont été bons, même très bons pour certains hôtels" explique Alain Bretelle président de l'UMIH dans les Landes et président de la branche hôtellerie du syndicat. Même son de cloche du côté des campings et des gîtes qui ont vu revenir les touristes étrangers et ont aussi profité d'une clientèle française venue des départements voisins notamment durant les ponts. Selon le Comité de Tourisme Départemental, 68% des professionnels se disent satisfaits de ces quelques mois printaniers. Il faut noter par exemple des taux de remplissage en hausse dans les hôtels (54%) et dans les campings (33.9%). Ce que note également le comité c'est le retour des touristes étrangers, notamment les Britanniques qui retrouvent leur niveau de 2019, donc d'avant crise sanitaire, et les Allemands très présents en mai.

Des campings déjà complet pour juillet et août

Même si les réservations sont souvent en dernière minute dans les hôtels, Alain Bretelle se veut optimiste, les prises de renseignements sont là, les habitués ont aussi déjà pris quelques nuitées. Selon l'étude menée par le Comité du Tourisme des Landes, 33.5 % des professionnels ayant répondu constatent une hausse des réservations et c'est tout particulièrement le cas en plein-air avec une hausse de 48.4% sur juillet, et entre 38 et 39% pour le mois d'août. Du côté des campings c'est le carton plein. Certains sont d'ores et déjà complets pour l'été, d'autres sont déjà à 95% "si vous voulez partir dans les Landes en vacances, il ne faut pas tarder" prévient François Champetier de Ribes, à la tête de la fédération de l'hôtellerie de plein air dans les Landes. Selon lui certains français préfèrent rester dans l'hexagone cet été : "il y a toujours un petit risque sanitaire. On entend parler de grève dans certaines compagnies aériennes et ça fait toujours un peu peur de se dire qu'on va rester bloqué quelque part. En plus de ça, la baisse du pouvoir d'achat, la hausse du prix du gazole, etc sont quand même des réalités donc peut être qu'il y a beaucoup de français qui se sont dit qu'ils allaient privilégier des bonnes vacances en France à prix un peu réduit".

Un été exceptionnel en vue pour les gîtes

Les réservations vont bon train aussi du côté des gîtes. Outre la clientèle étrangère, ces derniers sont parvenus à fidéliser une clientèle française qui a découvert ce mode de vacances à l'occasion de la crise covid. Que ce soit sur la côte ou près des stations thermales, les deux mois d'été s'annoncent tout bonnement exceptionnels : "on sera sur des niveaux qui seront supérieurs de l'ordre de 25 à 30 % par rapport à 2019. Et on va retrouver nos niveaux de 2021 qui étaient déjà à ce niveau de progression par rapport à 2019, qui était l'année de référence avant covid" analyse Philippe Latry, le président des Gîtes de France dans les Landes.

Si les professionnels sont unanimement positifs sur l'été qui arrive, ils sont tout même inquiets d'abord par la reprise de l'épidémie, ensuite également, par leur difficulté à trouver du personnel saisonnier.