Un très bon bilan à la mi-saison dans les sites touristiques du Berry

La saison touristique s'annonce pour l'instant sous les meilleurs auspices dans le Berry. En ce début du mois d'août, de nombreux sites touristiques se réjouissent d'ores et déjà d'un début de saison réussi avec des taux de fréquentation comparables à ceux de 2019, année exceptionnelle avant la crise sanitaire du covid-19.

"97% de la fréquentation de 2019"

Le Berry a la côte cette année selon Caroline Boutrelle, chargée de communication au centre des monuments nationaux. "Sur l'ensemble des monuments, on est à 97% de la fréquentation de 2019, qui était une année exceptionnelle", se réjouit-elle.

Parmi les sites qui ont le plus de succès, on retrouve le palais Jacques Cœur, au centre de Bourges : 22 944 au 24 juillet 2022 (soit 97% de la fréquentation de 2019). Le château de Bouges, qui vient de rouvrir au printemps après deux années de travaux, accueille aussi de nombreux visiteurs, selon Caroline Boutrelle. Elle dénombre au 24 juillet 4 997 visiteurs sur le site. La Maison de George Sand à Nohant a, quant à elle, accueillie au 24 juillet 2022, 15724 cette année contre 1 6085 en 2019.

L'année 2019 avait été exceptionnelle avec 136 053 visiteurs au total. Contre 130 064 en 2018.

40 000 visiteurs au château de Valençay

Même constat au château de Valençay, dans l'Indre. La saison 2022 est déjà très belle selon sa directrice Sylvie Giroux qui remarque des changements notamment dans les clientèles étrangères. "On retrouve l'entièreté de notre public de 2019 (...) On est autour de 40 000 visiteurs", assure-t-elle.

Selon la directrice du château, les touristes étrangers ne sont plus les mêmes qu'avant. "On a moins d'Allemands cette année, beaucoup plus d'Anglais, de Canadiens, d'Autrichiens mais moins d'Italiens. Cela s'équilibre. Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas", décrit Sylvie Giroux.

Saison record à la réserve de la Haute Touche

Un saison 2022 qui s'annonce déjà très belle à la réserve zoologique de la Haute Touche, dans l'Indre, à cheval sur les territoires des communes d'Azay-le-Ferron et d'Obterre. Malgré la canicule et la crise économique, les clients sont là. "On a été sur des progression de plus de 25% à la fin juin et courant juillet, la chaleur a fait baisser notre fréquentation. Nous sommes début août sur des progressions cumulées de l'ordre de 10%", assure Roland Simon, directeur de la réserve.

Le mois d'août s'annonce tout aussi radieux dans nos territoires.