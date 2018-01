Dijon, France

C'est une vente organisée par le secours populaire de Dijon, qui devrait faire des heureux chez les 30 000 étudiants dijonnais qui ne sont pas réputés pour être fortunés. L'association propose à prix imbattables des manuels universitaires neufs.

Toutes les matières sont proposées.

Marie-Noëlle Retière, qui fait partie de l'équipe d'organisation précise que "c'est une vente tout à fait spéciale destinée aux étudiants et aux universitaires. Les livres qui sont proposés sont des publications neuves évidemment, récentes et qui _concernent toutes les matières_. Il y a un nombre particulièrement important de livres de médecine qui sont généralement très chers, et nous nous les vendons environ au cinquième de leur valeur d'origine". Mais il y a aussi des livres de droit, de Pharmacie, biologie, sciences humaines, psychologie, comptabilité... etc. Ce sont les libraires qui les ont donné au secours populaire. Il y en a deux palettes entières, ajoute la bénévole de l'association caritative. "Cela représente une masse très importante de livres mais à petits nombres d'exemplaires. Ce ne sont pas des fins de série dont on chercherait à se débarrasser parce que ce sont des invendus!"

Une vente pour la bonne cause

L'argent récolté, comme toutes les activités rémunératrices du Secours Populaire va servir à permettre à des enfants ou des familles de partir en vacances et de développer un certain nombre d'activités à destination des enfants et des familles. C'est l'activité principale du Secours Populaire, mais il y a aussi des activités annexes comme l'aide scolaire ou l'aide alimentaire.

Où et quand se déroule cette vente ?

Attention, car contrairement aux précédentes éditions, cette braderie de livres universitaires se déroule cette année à l'espace Solidarité "François Dejour" du Secours Populaire, situé au 3 rue poncelet à Dijon. C'est ouvert ce lundi 15, mercredi 17 et vendredi 19 janvier en continu de 9H à 18H. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter la Fédération de Côte-d'Or du Secours Populaire au 03.80.30.20.70