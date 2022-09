"Un vent de panique" : les vendeurs de bois de chauffage débordés sur Toulouse et sa région

"Si vous ne faites pas partie de la clientèle habituelle, je ne peux pas prendre de nouvelles commandes. Je suis en saturation de travail." Ou encore : "En raison d'une forte demande, nos plannings sont complets jusqu'à novembre." Voilà ce que disent les répondeurs de téléphone lorsque vous essayez de joindre un livreur de bois de chauffage sur la région toulousaine.

"Une rentrée particulière"

Tous expliquent qu'ils sont complètement débordés et croulent sous les demandes : "On a beaucoup de travail, c'est une rentrée assez particulière. De la bouche même de certains clients, on m'a témoigné de la panique. La peur de manquer de courant. On me dit j'ai un chauffage à bois, et je vais devoir prendre un peu plus de bois pour pallier un éventuel manque d'énergie. Il y a un vent de panique", explique Irène Hernandez, de la société Vidal Bois basée dans l'Hérault et qui livre jusque sur la région toulousaine.

La plupart des sociétés contactées ne prennent plus de nouveaux clients. Pour les délais de livraison, c'est désormais novembre ou décembre. "En une semaine, je fais autant de commandes que sur un mois complet. Et ce depuis la mi-août", explique un autre professionnel.

Face à la flambée des prix de l'énergie et à cette demande très forte, certains professionnels n'auront pas suffisamment de bois pour satisfaire tout le monde cet hiver. D'autres livreront un bois pas suffisamment sec pour l'exploiter dans les prochains mois.