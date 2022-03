Un vide-greniers permanent ouvre ses portes au Mans

Comme un bric-à-brac. Mais accessible six jours sur sept et sous abris. Le vide-greniers permanent "O’Père Lafouine" ouvre ses portes au Sud du Mans ce vendredi 25 mars. Ce nouveau commerce se présente comme une alternative aux traditionnelles brocantes du week-end qui « durent une journée et sont soumises aux aléas de la météo », relève Philippe Gautier. Le magasin entend aussi se démarquer des sites de ventes en ligne : « les clients apprécient de regarder les objets et de les prendre dans les mains », souligne le co-fondateur du commerce "O’Père Lafouine". « Ils peuvent aussi avoir des renseignements », ajoute-t-il.



Une commission de 30%

Concrètement, ce vide-greniers permanent propose la location d’environ 200 box dans son entrepôt du 10, boulevard Lefaucheux au Mans. « Le coût est de 12€ pour une semaine, 23€ pour deux semaines et 30€ pour trois semaines. Nous prenons également une commission de 30% sur les ventes », détaille Philippe Gautier. « Les clients déposent leurs objets et fixent librement leurs prix. Nous assurons la communication et la vente », explique-t-il.

Ce commerce n’est pas le premier dans l’agglomération du Mans. « Les autres sont situés en zone Nord », relève le co-fondateur du vide-greniers permanent "O’Père Lafouine". « Il n’y avait rien au Sud du Mans, où nous nous installons ».



Les habits et objets de seconde main très prisés

Ce nouveau magasin s’appuie aussi sur l’engouement actuel pour les produits de seconde main, renforcé par la baisser du pouvoir d’achat. « Pour des raisons économiques, les gens font le choix de nos magasins pour acheter des vêtements, des chaussures ou du petit électro-ménager. C’est aussi une nouvelle approche de consommation qui redonne vie à des objets », constate Philippe Gautier qui gère "O’Père Lafouine" avec Jérémy, son fils.

