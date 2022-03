Guerre en Ukraine : un vignoble de Gaillac freiné dans son commerce avec la Russie

Alors que la situation sanitaire s'améliore et que les exportations de vins et spiritueux vers l'Asie reprenaient doucement, c'est l'acheminement de bouteilles vers l'Europe de l'Est et la Russie qui coince désormais à cause de la guerre en Ukraine. Illustration à Gaillac dans le Tarn.

A Gaillac, dans le Tarn, les vignobles Gayrel craignent de perdre définitivement un client russe, pourtant récemment démarché. Alors que l'année 2020 a été très compliquée pour l'export, avec la crise Covid-19, les perspectives s'annonçaient optimistes pour 2022. "Nous espérions renouer avec les résultats d'avant la crise sanitaire, soit 15% de notre chiffre d'affaires réalisé à l'export" explique Sandrine Souquié, responsable des échanges à l'international pour les vignobles Gayrel. Or, la guerre en Ukraine douche les ambitions de ce domaine de 250 hectares de vignes en AOP Gaillac et IGP Côte du Tarn, qui produit 1,5 millions de bouteilles par an.

Les exportations stoppées vers la Russie

C'est lors d'un salon des vins parisien que les vignobles Gayrel ont approché un grossiste russe, basé à Moscou qui leur a proposé de vendre leurs vins dans des restaurants et des supermarchés en Russie. "Des vins de milieu de gamme ont été sélectionnés pour ce marché, avec trois couleurs, le rosé, le blanc sec et le rouge" détaille Sandrine Souquié.

En fin d'année 2021, pour le Nouvel an orthodoxe, le grossiste avait commencé à nous prendre un peu plus d'AOC Gaillac, des vins élevés en fût de chêne où on ne fait pas beaucoup de volumes mais de la qualité- Sandrine Souquié, responsable de l'export

La dernière livraison de bouteilles date de janvier, mais les prochaines sont pour le moment à l'arrêt, suite à l’invasion russe de l’Ukraine et ses conséquences sur la logistique. Les entreprises sont exposées à un risque tout au long de leur approvisionnement. Il y a également des risques de non-paiement des clients. En outre, faire des affaires avec la Russie va devenir de moins en moins politiquement correct et raisonnable.

"Le client nous a assuré dans des échanges de mails qu'il était motivé pour une collaboration sur le long terme. Il a dû investir, payer le gouvernement russe pour introduire une nouvelle marque dans le pays. On espère que la guerre va rapidement se terminer et que les échanges reprendront, on reconsidèrera la situation s'il le faut", détaille Sandrine Souquié à France Bleu Occitanie.

Les vins et spiritueux ne font pas partie des produits interdits à l’exportation vers la Russie par la liste des sanctions européennes, mais les exportateurs doivent veiller à ce que leurs clients ne soient pas la propriété des 500 oligarques proches du Kremlin visés par des sanctions.

