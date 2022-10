Un village de 14 entreprises redonne vie à l'ancienne sucrerie de Saint-Germainmont

Ce qui était une friche industrielle à l'abandon depuis 2007 est devenu un véritable pôle économique en 3 ans. À l'origine de la renaissance de l'ancienne sucrerie betteravière de Saint-Germainmont, Sylvain Duménil, président-fondateur de Scorpe , fabricant de matériel pour les sapeurs-pompiers. En 2018, il voit dans ce vaste ensemble de 5 hectares voué à la démolition, l'opportunité de réunir en un seul lieu ses deux sites de Witry-les-Reims (51) et des Ayvelles (08) et de développer de nouvelles activités.

ⓘ Publicité

loading

À la fabrication de matériel s'ajoute donc le "Training Center Sucrerie" (TCS) , un camp d'entraînement où les sapeurs-pompiers, les forces spéciales mais aussi les industriels viennent s'exercer à l'ouverture de portes blindées, au sauvetage en excavation ou encore à l'extinction d'une voiture électrique.

À lire aussi La nouvelle éco : Scorpe Technologies continue d'investir et de faire vivre une ancienne friche ardennaise

Des sociétés s'installent autour de Scorpe...

Cet embryon de pôles économiques crée de nouveaux besoins et suscite de nouvelles installations. L'usineur Linard quitte Bazancourt pour Saint-Germainmont et fournit à Scorpe des pièces qui venaient jusqu'à présent des Etats-Unis. Un bureau d'études, une agence de communication, une entreprise d'impression 3D rejoignent ce qu'il faut désormais appeler le "Hameau de la Sucrerie" . Ces sociétés assoient leurs débuts avec la locomotive Scorpe comme principal client et se tournent maintenant vers l'extérieur. Créée en 2020, l'agence de communication Colybris n'a commencé à chercher de nouveaux clients en-dehors du hameau qu'en février dernier et en a trouvé une quarantaine.

Sylvain Duménil, président de Scorpe et fondateur du Hameau de la Sucrerie - Ardennes Développement

"Dans un premier temps, on me disait « t'es fou »" - Sylvain Duménil, président-fondateur de Scorpe

Cette nébuleuse permet aussi à Scorpe de gagner en compétitivité : "Quand on me demande si je peux livrer tel type de matériel dans une semaine, tout le hameau se met ensemble, jusqu'au comptable, pour pouvoir expédier en 72 heures", témoigne Sylvain Duménil. À l'inverse, lorsque les carnets de commande sont moins remplis, cette myriade de micro-sociétés se trouvent plus résiliente. "Quand les affaires sont plus basses, chacun retourne à ses activités".

... et travaillent main dans la main

Aujourd'hui, la friche forme un véritable vivier d'activités. Les 14 entreprises présentes travaillent les uns pour les autres. "Colibrys me fait mon enseigne, mes cartes de visite et je leur fais leurs voitures", illustre le garagiste Freddy Poulain, gérant de Freddy Faster. Sa présence sur place épargne à ses voisins et clients des déplacements à Reims.

Freddy Poulain a aussi converti tous les véhicules de société du hameau au bioéthanol. Le garagiste fournit même des pièces pour les portes blindées utilisées sur le camp d'entraînement TCS et estime qu'il a augmenté son chiffre d'affaires de moitié en emménageant ici après 20 ans passés dans l'Aube.

Les premières années du Hameau de la Sucrerie - Extrait de communiqué de presse "Hameau de la Sucrerie"

Cette concentration d'activités entraîne des mutualisations, des économies d'échelle... L'ouverture prochaine d'un dépôt-vente automobile permettra aux entreprises du hameau de mettre fin à leurs contrats de leasing.

Et l'activité crée de l'activité. "Notre femme de ménage travaillait depuis 25 ans pour nous deux fois par semaine via un prestataire. Aujourd'hui, c'est toujours la même, elle est mutualisée entre toutes les entreprises et elles travaille ici à plein temps", abonde Sylvain Duménil.

Un bar-restaurant ouvert au grand public

Le hameau supprime les intermédiaires et privilégie le circuit-court. A chaque nouvelle activité créée, des salariés et dirigeants des entreprises déjà présentes s'associent au capital. Depuis, le printemps dernier, le hameau de la Sucrerie, qui comptait déjà un traîteur, abrite "la Sucrerie du Hameau" , un bar-restaurant avec salles de réception,

Les 14 entreprises du Hameau de la sucrerie totalisent 43 emplois et génèrent 12 millions d’euros de chiffre d’affaire. En 2023, le Hameau de la Sucrerie compte accueillir quatre nouvelles entreprises et table sur la création d'une vingtaine d'emplois supplémentaires.