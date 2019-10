Un village itinérant pour tendre la mains aux chômeurs peu qualifiés

Marseille, France

Ce village itinérant, baptisé "La place de l'emploi et de la formation" a été créé par Pôle emploi en partenariat avec des organismes de formations dont l'AFPA (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes). Il faisait escale jeudi dernier sur le parking de Grand Littoral, dans les quartiers nord.

60 emplois proposés

A l'heure où le chômage atteint ses plus bas niveaux à Marseille, autour de 11,5 %, ce village itinérant vise à tendre la main aux chômeurs les moins qualifiés, avec un slogan "Même sans bac, je peux". 60 emplois sont proposés et les demandes sont nombreuses. "Je cherche la stabilité... Pour l'instant je ne trouve que des missions ponctuelles", raconte Mohamed, 35 ans, père de deux petites filles. Il aimerait devenir chauffeur de bus. "On me demande de l'expérience mais si personne ne me donne ma chance, je ne peux pas avoir d'expérience !", déplore l'homme, son dossier sous le bras.

Exclus du monde du travail

Manque d'expérience, déficit de confiance, les demandeurs d'emploi des "quartiers" restent souvent exclus du monde du travail "parce qu'on habite dans les quartiers justement, explique Lorenzo, les employeurs savent dont l'on vient et ça nous dessert."

Le village itinérant "Place de l'emploi et de la formation" sera présent sous l'ombrière le mercredi 23 octobre à Marseille.