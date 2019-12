Un vin de Savoie parmi les 100 meilleurs au monde en 2019

Gilles Perrier (deuxième en partant de la gauche) et sa famille, au milieu des vignes.

Porte-de-Savoie, France

Sur vos tables pour les fêtes se trouve peut-être l'un des meilleurs vins de l'année. Un blanc sec et fruité, produit à partir d'un cépage Jacquère 100% savoyard et récompensé cette année par une revue américaine, le Wine Spectator. "C'est une reconnaissance assez extraordinaire car c'est une revue de référence dans le milieu du vin", se réjouit Gilles Perrier, négociant viticole dans le domaine familial "Vins Jean Perrier et Fils" aux Marches. "C'est bien pour notre domaine mais aussi pour tous les vins de Savoie".

La revue américaine récompense 100 vins chaque année. - The Wine Spectator

Un Savoie Apremont 75e meilleur vin de 2019

Chaque année, tous les vignerons du monde envoient des échantillons de leurs vins finis et à partir de là, le Wine Spectator peut commencer à départager les prétendants. "Ils reçoivent environ 15.000 vins prêts à être dégustés et n'en gardent que 6.000", précise Gilles Perrier. "Ensuite, ils gardent les 100 meilleurs vins en fonction de trois critères : le rapport qualité/prix, mais aussi l'histoire et la notoriété du vin et ce qu'il procure".

Le Savoie Apremont 2018 a visiblement ravi les palais des membres du jury puisqu'ils lui ont attribué la 75e place du classement. Et la France a la côte : le meilleur vin du monde cette année est français, c'est le Saint Julien 2016 du château Léoville Barton.

"Les ventes sont décuplées" - Gilles Perrier

C'est la troisième fois qu'un vin du domaine Perrier apparaît dans ce classement. "Ça montre la régularité de notre façon de faire", ajoute Gilles Perrier. Et l'impact sur les ventes se fait immédiatement sentir. "Quand le top 100 sort aux États-Unis, nos importateurs sont au courant et font tout de suite des pré-réservations pour être sûrs d'avoir le millésime disponible, parce que les ventes sont décuplées", détaille le vigneron savoyard. Les États-Unis, mais aussi le Canada sont à l’affût et raffolent des vins français.

Vue aérienne du domaine viticole Perrier en Savoie. - Domaine Perrier

Un avenir incertain pour les exportations françaises

Les exportations représentent 10% de l'activité du domaine Perrier, près de 70% de leurs ventes se font en France. "Le marché local est important, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer... on a besoin de marchés extérieurs", déclare Gilles Perrier. Et l'inquiétude grandit chez les négociants viticoles français : en octobre, le président américain Donald Trump a mis en place une taxe de 25% sur l'export des vins européens aux États-Unis, dans le conflit qui oppose Airbus à Boeing.

Récapitulatif des taxes américaines sur les produits européens en vigueur depuis octobre. © Visactu

Des prix doublés ?

Et au 1er janvier prochain, les choses pourraient empirer ... Le président américain souhaite taxer à 100% les vins français, en représailles à la taxe GAFA adoptée en juillet par le parlement français, pour imposer les géants du numérique (Google, Apple, Facebook, Amazon) en France. "Si c'est appliqué, ça va détruire le marché du vin européen aux États-Unis", conclut Gilles Perrier.