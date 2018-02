Saint-Étienne, France

Tout va bien pour les ex salariés de Saira Seats. Le site industriel de construction de sièges de trains, basé à Andrézieux Bouthéon a été racheté il y a quelques mois par le groupe chinois KTK. Après deux ans de procédures judiciaires et d'activités au ralenti, le site revit. Les services commerciaux doivent notamment traiter des dizaines d'appels-d’ offres.

Vingt-cinq embauches

Vingt-cinq personnes sont sur le point d'être recrutées et surtout une nouvelle chaine de production devrait être montée dans un bâtiment qui doit être construit dans les mois à venir. Le nouveau patron chinois qui affiche clairement ses objectifs. Il veut faire de KTK le numéro un français européen de la construction de siège de train. Il veut aussi lancer l'usine ligérienne dans la construction d'intérieur de trains.

Tous frais payé même le visa

Alors que les perspectives économiques sont bonnes, cerise sur le gâteau, tous les salariés du site d'Andrézieux Bouthéon sont même conviés à un voyage touristique en Chine. Une manière de découvrir le pays de leur nouveau propriétaire. "Un voyage de 8 jours" raconte le délégué CFDT Jean Pierre Marmeisse."Deux jours dans les usines de KTK et six jours de tourisme. " Le voyage a en tout cas été proposé à tous. Au départ quand la promesse avait été faite, les dirigeants et les syndicats avaient imaginé que seule une poignée de salariés partiraient. " Mais non" insiste Hérvé Michallon, délégué Cgt "en tout une centaine de personnes vont faire ce voyage".

Alors la valise du délégué CFDT est presque prête. " Un premier groupe est parti mi-janvier, deux en mars et un avril. Pour moi le départ c’est le 6 mars. Tout est planifié. C’est impeccable. " Seule promesse qu'ont dû faire les salariés, ne rien raconter pour le moment, pour que chaque groupe ait la surprise. Un voyage financé totalement (même les visas ) par le groupe chinois et non pas par le site ligérien.

Les offres de recrutement chez KTK Seats publiées sur le site de Pôle Emploi :