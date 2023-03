Un week-end calme pour la CGT en Haute-Vienne et en Corrèze avant une semaine chargée

Après plusieurs semaines de mobilisation, neuf journées de manifestations à l'appel de l'intersyndicale, les syndicalistes font une pause ce week-end. Pas ou peu de temps d'action sont prévus. Un repos nécessaire selon Thierry Rousseau, le secrétaire de l'union locale CGT de Brive : "Déjà, ça va faire du bien au physique et aussi à la tête. Parce que quand on est fatigué, on s'énerve. Et puis des fois ça dérive. Donc on va se calmer un peu". Mais l'opposition de la CGT contre la réforme des retraites ne change pas et les actions sont amenées à se poursuivre dès le début de semaine poursuit le syndicaliste : "On reprend nos esprits et lundi, on attaque en montant encore d'un cran nos mobilisations et nos actions. Le programme est établi pour la semaine prochaine. Déjà mardi, il y a une manifestation nationale. Nous, on a des actions : lundi au conseil communautaire, mercredi au conseil municipal. On a quelques actions aussi ciblées sur le territoire de Brive."

10ème journée de mobilisation intersyndicale ce mardi

En Haute-Vienne également, rien à l'agenda en cette fin de semaine. Mais pour les syndicalistes pas question de lâcher, la détermination est plus que jamais au rendez-vous comme l'explique Jacques Buffier, de la CGT Energie 87 : "Je ne suis pas tout jeune dans le mouvement syndical et je n'ai jamais connu ça. C'est à dire qu'on veut aller jusqu'au bout. C'est ce que j'entends le plus. On ne lâchera pas. C'est pas des slogans en l'air, il y a le sentiment que ça a été trop loin."

Le porte parole assure que la CGT Energie souhaite mener des actions "en respectant les biens et les personnes, et faire des choses parfaitement maîtrisées par les professionnels que nous sommes. Mise en gratuité, radars… On ne s'interdit rien, rien du tout !".

L'intersyndicale sera de nouveau dans la rue ce mardi pour une dixième journée de mobilisation. Plusieurs défilés sont prévus à Limoges (départ à 14 heures du Carrefour Tourny), Tulle (départ à 10 heures à la gare), Brive (15 heures, place de la Guierle) et Ussel (à 15 heures, place Voltaire) notamment. Pour la CGT la semaine s'annonce d'autant plus animée puisque le 53ème congrès du syndicat débute ce lundi à Clermont-Ferrand, avec pour conséquence un nouveau visage à la tête de l'organisation.