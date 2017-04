Un week end de Pâques réussi sur nos côtes !

C'était le premier long week end de l'année et il y a eu énormément de monde sur nos côtes, plus que l'an dernier disent les professionnels du tourisme grâce au combo météo clémente et vacances scolaires.

"C'est de bonne augure pour la suite de la saison", disent les professionnels du tourisme. Il y a eu énormément de monde sur nos côtes de Loire-Atlantique et de Vendée pour ce week end de Pâques, premier long week end de l'année. "Plus de monde que l'an dernier", de l'avis de tous, grâce à une météo plutôt agréables et aux vacances scolaires.

L'équivalent de journées de mois de juillet

Résultat, du monde sur les plages, des terrasses bondées et plus de 3.000 visiteurs à l'office du tourisme de Saint-Jean-de-Mont, le double du week end précédent. "Ça équivaut à des journées de mois de juillet", estime Soraya qui vend les billets pour le Puy du Fou et les traversées pour l'île d'Yeu. "Forcément, il y avait un peu d'attente parce que ça prend un peu de temps ce type de réservations".

Des Parisiens, des gens de la Manche et des Pays-de-la-Loire

La foule des grands jours également à Pornic, sur le port et au marché comme l'a constaté Valérie qui est conseillère à l'office du tourisme : "c'était noir de monde, vraiment à touche-touche". Pour l'instant, il y a encore peu de touristes étrangers mais beaucoup de parisiens : "beaucoup de vacanciers de région parisienne, mais aussi des gens de la Manche, tous les départements de la région également, notamment du Maine-et-Loire", poursuit Valérie.

Nos campings étaient blindés !

Les campings de la côte ont affiché complet pour ce week end de Pâques, notamment celui de Jean-Christophe Drapeau au Croisic. Il est aussi le président régional de la fédération de l'hôtellerie de plein air. "On a pas mal de grand séjours en plus des gens qui sont venus pour le week end. Donc c'est vraiment positif. On était blindé !". À tel point que certains camping-caristes ont du aller un peu plus dans les terres pour trouver de la place.

Les longs week end de mai déjà complets

Les professionnels du tourisme espèrent maintenant que ça a donné aux touristes de revenir cet été, parce que pour les longs week end de mai, les campings sont déjà complets.