Un weekend capital pour les associations caritatives dans la Loire

Secours catholique et Restos du Coeur lancent des collectes ce weekend et lundi prochain. Au Secours populaire de la Loire, l'hiver est synonyme de grands besoins, notamment de couvertures pour aider les plus démunis.

Le froid est bien installé sur la Loire et la Haute Loire et c'est un moment crucial pour les associations caritatives. Le secours catholique lance sa campagne nationale d'appel au don et de collecte ce weekend. Lundi ce sera le début de la campagne d'hiver des Restos du coeur avec la reprise des distributions de repas.

Dimanche, des messes et des actions de sensibilisation et de récoltes sont prévues, les membres du secours Catholique dans le diocèse de Saint-Étienne viennent en aide à plus de 10 000 personnes chaque année. C'est une tradition de lancer la collecte au troisième weekend de Novembre pour le secours Catholique, pour Denise Chalaye, la présidente du secours Catholique dans la Loire, c'est le bon moment : "C'est une période où les gens qui sont en grande précarité ont encore plus besoin d'aide, le temps est froid, il y a besoin d'alimentation, une chaleur également pour les fêtes de Noël. on a besoin d'argent car les dons diminuent depuis quelques années et d'autre part, les personnes en précarité sont en nette augmentation."

Besoin de couvertures au Secours populaire

Du coté du Secours populaire, pas de campagne, à proprement parler pour l'instant mais un besoin pressant identifié, celui de vêtements chauds et de couvertures. Dominique Roche, la présidente de la délégation ligérienne du Secours populaire estime qu'il y a besoin de près de 400 couvertures : "les couvertures sont nécessaires pour les personnes qui n'ont pas de logement mais aussi pour ceux qui ont un logement mais qui ont de faibles revenus, et qui ne peuvent pas mettre le chauffage. Il y a de jeunes enfants, c'est une urgence d'avoir des couvertures en très bon état ou même neuves." Le secours populaire qui lancera tout de même une campagne dite "de Noël" début décembre pour récolter des jouets et préparer les repas de Noël pour les plus démunis.