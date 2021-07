Bientôt des jeans en toile "de Nîmes"

Après plusieurs années de recherches, la marque de jeans les Ateliers de Nîmes franchit une nouvelle étape. Fondée en 2014 par Guillaume Sagot et ses deux associés, la marque nîmoise relève le pari de réintroduire la production artisanale de la célèbre toile denim, dans la ville où elle est née. Un travail de longue haleine pour son fondateur Guillaume Sagot.

Dans son atelier situé dans une résidence de Nîmes, il s'occupe seul de l'imposante machine à tisser qu'il a racheté à Tarare (Rhône). Sous ses yeux, un fil bleu se casse. La machine s'arrête. "Il va falloir que je remette le fil de chaîne, observe-t-il en cherchant le fil défectueux parmi les 4 500 que compte le rouleau. Ensuite, je vais pouvoir remettre le métier en route". Dans un bruit puissant et régulier, le métier à tisser se relance.

Guillaume Sagot, fondateur de la marque, derrière la machine à tisser. © Radio France - Aude Lambert

C’est ici dans ce grand hangar, au milieu des rouleaux de tissus que le fondateur a décidé de relancer la production de la toile denim, ou plutôt du "sergé denim". Une technique de tissage particulière. "Le sergé c'est un tissage en oblique, une méthode qui était utilisée à Nîmes, explique Guillaume Sagot. C'est une chaîne bleue et une trame blanche, en sergé. Normalement, on ne devrait pas dire "toile denim" mais "sergé denim"." Une fierté aussi pour ce Nîmois qui souhaitait réintroduire ce savoir-faire historique. "Ce qui nous importait c'était le coté historique, le tissu fabriqué ici, raconte le fondateur. Le denim, ça fait parti du patrimoine local, du patrimoine français et c'était emblématique."

Pour nous, créer une marque sans tisser la toile, c'était inconcevable.

Le tissu est désormais fabriqué sur cette machine. Les jeans, eux, sont confectionnés à Marseille ou au Portugal. Et dans l'Ecusson, certains clients les attendent déjà. Le premier jean 100% toile denim de Nîmes, sortira en boutique en septembre dans la prochaine collection.

Lorsqu'un fil se casse, il est réintégré dans le tissu de la toile. © Radio France - Aude Lambert