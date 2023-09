"Une aberration" : des habitants du nord Haute-Vienne en colère contre le ramassage de leurs ordures

A cause de la hausse de la taxe déchets, le nombre de dépôts sauvages explose.

Chez Alain, le tri des déchets, c'est toute une organisation. "Ici, je trie tous mes cartons, détaille t-il. Ici, les emballages. Ici, je trie les verres. Ici, je trie les piles. Ici, je trie les journaux..." Et tout ça, c'est à lui de l'amener dans de grandes poubelles à un peu plus de trois kilomètres de chez lui. "Pourquoi on ne vient pas ramasser mes emballages plastiques à la maison? Par exemple, pourquoi je n'ai pas de bacs jaunes ?"

Le non-recyclable ramassé une fois par mois

Le tout venant, lui, n'est ramassé plus qu'une fois par mois, alors même qu'il a vu une augmentation de sa taxe d'ordures ménagères. " Pendant des années, on a payé aux alentours de 150 €. Et là, la taxe promise est de 236 € pour une famille de deux personnes ou trois personnes."

C'est la même chose chez Laurence, qui habite un peu plus bas dans la même rue." Je trouve que c'est une aberration sans nom. Il est vrai que maintenant, les dépôts sauvages, il y en a constamment...parce qu'ils ne veulent pas payer les gens !".

Une compétence de la communauté de communes

Elle a contacté son maire, Kevin Goudard, élu à Razès. Mais lui, ne peut rien y faire. La gestion des déchets, c'est une compétence de la communauté de communes. "Tout le monde est un peu victime dans ce sujet là, déplore t-il. C'est à dire que les habitants comprennent pas. Les professionnels ont du mal. La communauté de communes essaie de communiquer avec leurs contraintes également. Et in fine, nous, communes, on gère tous les désagréments. C'est vrai que c'est une incompréhension dans beaucoup de situations."

La communauté de communes, elle annonce qu'un service supplémentaire va être mis en place : la collecte en porte à portes des déchets recyclable tous le 15 jours.