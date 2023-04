Une action d'affichage sauvage à Pau pour dénoncer la fraude fiscale

L'opération de collage a été menée ce mardi matin par une quinzaine de personnes de plusieurs syndicats (FSU et Solidaires) et du collectif Attac, opposés à la réforme des retraites. Ces militants ont placardé les vitrines des agences bancaires de la BNP et d'HSBC, rues Foch et Vallery Meunier. Ce sont deux établissements qui se font face en centre-ville de Pau.

ⓘ Publicité

En quelques minutes, avec des escabeaux et des seaux de colle, les militants ont recouvert les vitrines d'affiches avec de nombreux slogans comme "Frauder provoque des déficits graves" ou "La fraude fiscale nuit gravement à nos retraites." Ces deux banques ont été ciblées pour cette opération parce qu'elles sont au cœur d'une enquête du Parquet National Financier dans un scandale de fraude fiscale. L'action s'est déroulée dans le calme. Les employés de l'agence HSBC ont immédiatement retiré les affiches et nettoyé les vitres.