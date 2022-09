Une action de blocage des agriculteurs devant le dépôt de Carrefour à Moncel-lès-Lunéville

Le dépôt de Carrefour, à Moncel-lès-Lunéville, est bloqué ce jeudi 15 septembre, depuis 4h du matin. Une action menée par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et les Jeunes agriculteurs pour réclamer une hausse des prix dans les hypers et supermarchés, et donc une rémunération plus juste des agriculteurs. Une trentaine de paysans sont sur place.

Ce blocage provoque des perturbations, avenue de l'Europe sur la départementale 590.