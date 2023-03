Une action des agents d'Enedis en centre ville d'Orléans contre la réforme des retraites

Klaxons, pétards et sirènes d'urgence en action, des salariés électriciens et gaziers du Loiret se sont lancés ce jeudi 23 mars au matin dans une action sonore et visible contre la réforme des retraites. Partis de l'agence Enedis de la rue Eugène Turbat, dans le quartier Saint-Marceau avec une dizaine de camions, ils souhaitent se faire entendre avant la manifestation prévue ce jour à Orléans.

Une réaction, notamment, à l'interview d'Emmanuel Macron la veille à la télévision. "Il dit qu'il ne bougera pas sur la réforme des retraites, alors nous on lui montre qu'on bouge !" explique un des agents, au volant de son véhicule aux couleurs d'Enedis. "Un train bleu" selon l'expression d'un autre syndicaliste, qui rejoint la cathédrale d'Orléans, où les agents comptent participer en nombre à la manifestation du jour contre la réforme des retraites.